Трамп заявив, що міг би утриматися від нових ударів по Ірану: є умова

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість не відновлювати масштабні військові удари по Ірану, якщо Тегеран або підтримувані ним хусити в Ємені не вдаватимуться до нових провокацій. Про це американський лідер повідомив своїм старшим радникам на тлі закликів союзників не повертатися до повномасштабної війни.

Водночас у США зберігають готовність до ескалації, а до Близького Сходу найближчими днями має прибути третій авіаносець. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Трамп ще не визначився з подальшими діями щодо Ірану

За словами трьох співрозмовників агентства, останніми днями Трамп заявляв старшим радникам, що може утриматися від нових атак, якщо США не зіткнуться з провокаціями з боку Ірану або підтримуваних ним хуситів у Ємені.

Під час зустрічей із радниками з національної безпеки та після серії розвідувальних брифінгів американський президент обговорював можливість відкласти нові удари. Водночас нинішні та колишні посадовці зазначають, що він, схоже, досі не ухвалив остаточного рішення щодо подальших дій у конфлікті, який США розпочали разом з Ізраїлем у лютому.

Трамп чергував погрози ескалацією та новими атаками із заявами про можливе згортання бойових дій. Він також висловлював співчуття союзникам у регіоні, які просили його не відновлювати повномасштабну війну.

"Я міг би покласти цьому кінець негайно, але на прохання країн, які я прагну захистити, ми робимо трохи обережніше і цивілізованіше", – заявив Трамп спортивному коментатору Стівену А. Сміту в четвер.

У Білому домі наголосили, що остаточне рішення залишається за президентом США.

"Як головнокомандувач, президент Трамп є архітектором і єдиною особою, яка ухвалює рішення, в руках якого знаходяться всі козирі, і він завжди забезпечуватиме захист інтересів Америки", – йдеться в заяві представника адміністрації.

Там також заявили, що США перебувають у сильній позиції, оскільки контролюють Ормузьку протоку, а економіка Ірану руйнується. Представник Білого дому додав, що лише Трамп знає, яке рішення ухвалить і коли.

Саудівська Аравія та Туреччина закликали не відновлювати атаки

Протягом останніх двох тижнів Трамп телефонував наслідному принцу Саудівської Аравії Мухаммеду бін Салману та президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, щоб дізнатися їхню думку щодо подальших дій США. Обидва лідери наполегливо закликали його не відновлювати удари по Ірану.

За словами джерел, Трамп не дав їм конкретних обіцянок ані щодо відмови від атак, ані щодо їх відновлення.

31 жовтня американський президент повідомив бін Салману, що планує атакувати Іран після проміжних виборів. Однак наслідний принц просив його утриматися від цього, наголошуючи, що економічні санкції проти Тегерана дають результат.

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії не відповіло на запит Reuters про коментар.

Згідно із заявою адміністрації президента Туреччини, з 28 жовтня Трамп тричі розмовляв з Ердоганом. У повідомленні за підсумками їхньої розмови 7 листопада наголошувалося на необхідності подолати напруженість між Іраном і США.

Санкції та блокада посилюють тиск на Іран

За оцінками американських розвідувальних агентств, військово-морська блокада та економічні санкції США завдають шкоди іранській економіці. Два американські чиновники, ознайомлені з розвідувальними даними, заявили, що цей тиск продовжуватиметься.

Як раніше повідомляло Reuters, американські військові також намагаються не допустити потрапляння зброї та інших підсанкційних матеріалів до Ірану суходолом або через Каспійське море. Для цього використовують можливості багатомісячної блокади іранського морського сполучення.

Водночас, за словами трьох співрозмовників агентства, американські військові готові до ескалації, якщо виникне така потреба.

Найближчими днями до Близького Сходу має переміститися третій авіаносець. Він замінить один із двох авіаносців, які вже перебувають у регіоні. Однак за необхідності всі три кораблі можуть залишитися там.

США можуть знову вдарити по ядерних об'єктах Ірану

Одне з джерел, знайомих із телефонними розмовами Трампа з лідерами Саудівської Аравії та Туреччини, повідомило, що американський президент може ухвалити рішення про бомбардування підземних ядерних об'єктів Ірану.

Водночас США вже завдавали ударів по цих об'єктах, тому наразі незрозуміло, чи матимуть подальші атаки результат.

За оцінками американської розвідки, відновлення ударів не призведе до суттєвої зміни позиції Ірану на переговорах.

Окремо Трампа поінформували про стан американських запасів озброєння. За словами двох джерел, деякі запаси скоротилися до тривожного рівня. Ще в серпні Reuters повідомляло, що США використали "практично всі" високоточні боєприпаси великої дальності, а одне з джерел стверджувало, що їхні запаси не поповнювалися.

Представник Білого дому заперечив побоювання щодо нестачі озброєння.

"У збройних силах США достатньо боєприпасів і озброєння для досягнення всіх стратегічних цілей головнокомандувача і навіть більше", – заявив він.

Ізраїль наполягає на новій військовій кампанії

За словами американського чиновника, ізраїльські посадовці продовжують переконувати адміністрацію Трампа провести ще одну військову кампанію проти Ірану.

Сам американський президент цього тижня дав зрозуміти, що США вже досягли того, чого могли досягти під час переговорів із Тегераном. Водночас він не уточнив, чи планує відновлювати удари.

"Нам не потрібна угода з Іраном", – написав Трамп у четвер у соціальних мережах.

Він також заявив: "У нас є їхні гроші, сотні мільярдів доларів, і у нас є їхня протока!"

Війна проти Ірану призвела до зростання світових цін на паливо та виявилася непопулярною серед американських виборців. Минулого тижня на проміжних виборах республіканці Трампа втратили контроль над Конгресом, який перейшов до демократів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як Трамп і Нетаньягу влаштували перепалку під час перемовин щодо Ірану.