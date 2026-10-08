Трамп запевнив, що США тимчасово не нападатимуть на Іран: які строки

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив у четвер, 8 жовтня, що американські військові "не завдаватимуть ударів по Ірану" протягом майже місяця. Він вказав точну дату, до якої США утримаються від ударів – це 3 листопада, – і уточнив, що це дата проміжних виборів в Америці.

Таку заяву американський президент оприлюднив у власній соцмережі Truth Social. Своєю чергою в CNBC припустили, що Трамп нарешті дослухався до свого оточення.

Що сказав Трамп

Передусім президент США повідомив, що наразі його команда "веде продуктивні переговори" з Іраном. Але це вперше, коли Трамп одночасно говорить про перемовини і про тимчасову відмову від ударів, не пов’язуючи одне з одним. Навпаки, американський лідер чітко пов’язує відмову від військових дій з суто виборчим процесом у США.

"Хочу чітко заявити: попри те, що Іран перебуває у вкрай скрутному становищі, – як економічному, так і військовому, – і попри те, що блокада залишається чинною в повному обсязі (а через Ормузьку протоку проходять рекордні обсяги нафти – лише минулої ночі це було 22 мільйони барелів, причому жоден із них не походив з Ірану і не прямував туди!), ми не будемо завдавати ударів по Ірану до проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада", – зазначив Трамп у власному дописі.

Президент США додав, що "Іран не отримає ядерної зброї".

Трамп запевнив, що США тимча... Розгорнути

Вибори в США

Це явна зміна позиції президента США,зазначає американський мовник, і підкреслює, що зміна відбулася буквально зараз. Всього добою раніше на черговому передвиборчому мітингу в Трамп заявляв, що угода з Іраном – це "не те, чого він насправді хотів би", цитує CNBC.

Мовник пояснює – американці переважно не підтримують військові дії проти Ірану (серед виборців таких, що підтримують цю війну, всього 31%), бо саме війна сприяла зростанню цін на пальне.

Ба більше, в CNBC припускають, що Трамп нарешті дослухався до власних "провідних помічників, які давно наполягають на стримуванні війни протягом виборчих перегонів, щоб обмежити втрати республіканців".

Що передувало

Одночасно мовник нагадує, що хоча Трамп і анонсував припинення ударів по Ірану, це за його наказом США відправляють до регіону приблизно 9000 морських піхотинців, а також третій авіаносець.

Як повідомляв OBOZ.UA, нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран має суттєво скоротити потужності зі збагачення урану, якщо хоче досягти угоди зі Сполученими Штатами та завершити вже семимісячну війну. За його словами, Вашингтон очікує від Тегерана не обіцянок, а конкретних кроків щодо ядерної програми.

Ще наприкінці вересня переговори між Вашингтоном і Тегераном зайшли в глухий кут. Сторони не були готові йти на поступки, хоча катарські посередники намагалися допомогти їм досягти дипломатичного прориву.