Трамп розлютив Конгрес США скасуванням санкцій проти Росії: чи підтримають це рішення

Рішення президента США Дональда Трампа призупинити введення санкцій проти Росії за кілька днів до їхнього набрання чинності викликало хвилю обурення в Конгресі США. Законопроект, спрямований на економічний тиск на РФ за її агресію проти України, раніше був ухвалений законодавцями з переважною двопартійною більшістю.

Представники як Республіканської, так і Демократичної партій виступили з різкою критикою указу президента, називаючи його черговим кроком до зближення з Путіним. Про це повідомляє AP News.

Двопартійна критика в Сенаті

Сенатор-республіканець від Флориди Рік Скотт заявив, що цілком очевидно, що Росія — агресор, і Сполучені Штати повинні зробити все можливе, щоб чинити на неї економічний тиск.

Сенатор Том Тілліс назвав рішення Трампа "вкрай безвідповідальним". Він зазначив, що неприпустимо, щоб адміністрація "капітулювала" перед російським диктатором, який незаконно вторгся в Україну.

Джон Корнін, сенатор-республіканець від Техасу, заявив, що покійний сенатор Ліндсі Грем, який був ключовим розробником документа та просував Закон про санкції проти Росії до своєї смерті влітку, "був би в жаху від того, що відбувається".

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер охарактеризував дії президента як "угоду з дияволом", яка надає пряму підтримку російській економіці.

Позиція Білого дому та відстрочка на 60 днів

Сам Трамп, виступаючи на заході у Флориді, заявив, що остаточне рішення ще не ухвалено, і назвав свій указ "дуже хорошим і корисним як для країни, так і для всього світу". Раніше він посилався на міркування національної безпеки для скасування обмежень.

Держсекретар Марко Рубіо пояснив, що адміністрація бере 60-денну паузу для комплексної оцінки економічних і глобальних наслідків санкцій з урахуванням існуючих тарифів, ситуації навколо Ірану та цін на енергоносії.

Наразі законодавці фактично позбавлені можливості оперативно протидіяти крокам Білого дому. Палата представників і Сенат перебувають на канікулах до завершення проміжних виборів, тому будь-які юридичні та законодавчі кроки з боку Конгресу відкладаються до повернення сенаторів і конгресменів до Вашингтона.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп відмовився від санкцій щодо експорту російських енергоносіїв, які мали бути введені відповідно до закону про "пекельні санкції", автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем. Цей закон американський президент підписав близько місяця тому.