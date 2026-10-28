"Трамп розглядає всі варіанти": США попередили країни Перської затоки про можливе відновлення війни з Іраном – WSJ

США попередили країни Перської затоки про можливість відновлення війни з Іраном. У Вашингтоні припускають "коротку інтенсивну" військову кампанію після проміжних виборів у США.

На серйозну ескалацію США та Ізраїль ладні піти у надії, що цього разу їм вдасться підірвати сили Тегерану та схилити його до більшої поступливості на переговорах. Про це пише The Wall Street Journal.

США попередили союзників у Перській затоці про ймовірну ескалацію війни з Іраном

СШ через дипломатичні та військові канали попередили кілька країн Перської затоки про можливість короткої, інтенсивної військової кампанії після проміжних виборів у США, повідомляють джерела видання.

Ці попередження, наголосили у WSJ, стали ще одним сигналом підготовки США та Ізраїлю до нової серйозної ескалації війни проти Ірану у надії підірвати сили Тегерана та підштовхнути його до переговорів.

Американські військові перевозять Patriot із Техасу для посилення своєї протиракетної оборони. Також було переведено війська з баз, де вони були особливо вразливими.

Американські війська в регіоні поповнюють свої боєприпаси, а бомбардувальники та винищувачі готуються до ударів, повідомили деякі чиновники.

"Додаткова ударна група авіаносців та експедиційний підрозділ морської піхоти також готові приєднатися до армади з приблизно 20 інших військових кораблів, що діють на Близькому Сході наступного місяця, хоча деякі кораблі можуть бути виведені на ротацію", – додали у WSJ.

Видання зазначає, що президент США Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо неминучості відновлення військової операції. Втім, він таки схиляється до масштабної атаки після проміжних виборів у США. Цілями цієї атаки можуть стати іранська інфраструктура та ядерні об'єкти.

Зупинити його могла б хіба спроба укласти угоду. Регіональні посередники все ще докладають дипломатичних зусиль для цього, однак поки – безрезультатно.

"Ми можемо влаштувати ще одну невелику "Епічну лють". Або ж вони погодяться", – заявив Днями Трамп на одному з передвиборчих мітингів, тут же зауваживши, що мало вірить у можливість досягнення домовленостей з іранською владою, бо ж її представники, на його думку, "не дуже розумні".

Білий дім тим часом відмовляється коментувати "чутливі військові плани, які можуть існувати, а можуть і не існувати".

"Президент Трамп розглядає всі варіанти, щоб гарантувати, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї", – заявили у Білому домі.

Наразі Пентагон готує для Трампа різні варіанти дій на випадок, якщо він вирішить завдати удару.

Свої плани та цілі для атаки вже визначив і Ізраїль. Його прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу наполягає на відновленні ударів по Ірану у надії зрештою повалити тамтешній режим.

WSJ підкреслює, що повернення до авіаударів означатиме поворот у кампанії економічного тиску адміністрації Трампа. Жорсткіші санкції в поєднанні з морською блокадою перекрили продажі нафти Ірану на місяці, закрили значну частину його повітряних сполучень і скоротили сухопутну торгівлю , що посилило тиск на економіку країни, яка вже перебуває в спіралі.

"Якщо є потреба впоратися зі зростаючою загрозою, такою як відновлення ракетної програми, президент Трамп повинен публічно та якомога детальніше висловити це. ⁠В іншому випадку, на даний момент, США мають перевагу завдяки збереженню санкцій та блокади. Вони повинні дотримуватися цього курсу", – вважає Бехнам Бен Талеблу, старший директор іранської програми Фонду захисту демократій, американського аналітичного центру.

Значна частина аналітиків вважають, що Іран навряд чи капітулюватиме перед подальшими атаками. Тегеран витримав понад 20 000 ударів з боку США та Ізраїлю під час найактивнішої фази війни – і після цього продовжує атакувати кораблі в Перській затоці, американські війська та військові кораблі, а також висувати жорсткі вимоги на переговорах.

"Я вважаю, що одна з найбільших помилок, яку продовжують робити Ізраїль та Сполучені Штати, полягає в тому, що вони припускають, що черговий раунд ударів по Ірану, включаючи атаки на критично важливу інфраструктуру або ліквідацію високопосадовців, може якимось чином повалити режим", – сказав колишній співробітник ізраїльської військової розвідки Денні Цітрінович.

Подальші бомбардування можуть змусити режим ще більше зміцнитися та стати більш відданим своїм ракетним та ядерним програмам, вважає він.

Чи відновлює Тегеран ядерну програму

США та Ізраїль знищили значну частину ядерної програми Ірану під час короткострокового конфлікту в червні 2025 року.

Рафаель Гроссі, голова Міжнародного агентства з атомної енергії, заявив у вівторок Раді Безпеки ООН, що його агентство не виявило жодної діяльності з ремонту чи реконструкції будь-якого з об'єктів, пошкоджених внаслідок попередніх ударів.

Але він додав, що його інспектори не мали доступу до об'єктів для перевірки і що МАГАТЕ не змогло підтвердити, що Іран не перенаправляв ядерний матеріал. США тиснули на Іран, щоб той дозволив інспекторам повернутися, але той чинив опір.

Одне з місць, що викликали занепокоєння – гора Пікакс.

Трамп може використати новий раунд ударів, щоб оголосити перемогу, а потім зменшити участь Америки у війні, навіть якщо ці удари не завдадуть вирішального удару, переконаний аналітик з питань оборони та безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сет Джонс.

"Я не думаю, що щось може остаточно завадити їхній програмі", – сказав Джонс про Іран.

Водночас нові удари, додав він, дозволять Трампу знову розповідати, як він "знищив" ядерну програму Тегерана.

Іран вже пообіцяв удари у відповідь

Іран попереджав через державні та приватні канали, що відповість на будь-який напад серйозними ударами по економічних та цивільних цілях у всьому регіоні. Він висловлював аналогічні погрози ще до війни, а потім завдав ударів по американських базах та дипломатичних об'єктах, а також енергетичних об'єктах та аеропортах по всій Перській затоці.

Будь-яка відповідь Ірану цього разу відбудеться в той час, як США та їхні союзники в Перській затоці намагаються поповнити запаси ракет для систем протиракетної оборони, виснажені хвилями іранських атак, що відбулися на початку війни.

Незважаючи на шкоду, завдану США та Ізраїлем, Іран зберігає запаси від сотень до тисяч ракет і використав затишшя в бойових діях, щоб зміцнити свою оборону та підготувати нові плани відплати.

Країна збирає нові балістичні ракети з наявних деталей – і ізраїльські чиновники стурбовані швидкістю, з якою Іран відновлює свої сили.

Посередники на Близькому Сході намагаються відновити переговори з Іраном, щоб запобігти новій хвилі воєнних дій. Поки що їм не щастить: США наполягають на обговоренні ядерної програми Ірану, а Тегеран висуває жорсткі вимоги щодо відновлення переговорів.

Як повідомляв OBOZ.UA, за даними американської розвідки, Іран може готувати замахи на американських чиновників та на військових. Через це Національне розвідувальне управління рекомендувало Держдепу розсекретити попередження, аби застерегти більшу кількість людей, що можуть стати жертвами атаки.