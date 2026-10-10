Трамп призначив нову прессекретарку Білого дому: подробиці і фото

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп нарешті визначився з новою речницею Білого дому. Після того, як Керолайн Лівітт пішла у декретну відпустку, адміністрація американського президента з серпня до останнього часу залишалася без речників. Та тепер новою речницею Білого дому призначено Кеті Захарію.

З Кеті Трамп співпрацює досить давно, зокрема, саме вона до сьогодні опікувалась всіма сторінками президента у мережі. Про нове призначення американський лідер повідомив у власній мережі Truth Social.

Що каже Трамп

Американський президент трохи розповів біографію своєї протеже.

"Для мене велика честь щойно призначити Кеті Захарію прес-секретаркою. Кеті наразі обіймає посаду старшого радника з комунікацій у Truth Social, де вона досягла видатних результатів! Уродженка Каліфорнії, Кеті раніше обіймала посаду речниці та заступниці помічника секретаря з питань зв'язків з громадськістю в Міністерстві внутрішньої безпеки. Кеті є успішною випускницею юридичної школи Карузо Університету Пеппердайна (Pepperdine University Caruso School of Law – престижна приватна юридична школа в США, розташована в Малібу, штат Каліфорнія, – OBOZ.UA.), є адвокаткою та частою коментаторкою новин для Fox News та Newsmax. Раніше вона допомагала мені в моїх передвиборчих кампаніях, допомагала в ключових штатах. Вона має бездоганний послужний список та була вірною та блискучою моєю прихильницею з самого початку. Вона також є відданою шанувальницею та членом MAGA", – розповів він.

Допис Трампа. Джерело: скриншот

Трамп додав, що особисто він впевнений: Кеті "досягне вагомих результатів для країни як наступний прессекретар Білого дому".

Що каже Захарія

Захарія доволі лаконічно прокоментувала своє призначення. Вона подякувала Трампу за довіру та пообіцяла, що завжди обіцяють у таких випадках.

Кеті Захарія. Джерело: katiezacharia/Instagram

Кеті Захарія. Джерело: katiezacharia/Instagram

Про свого боса білявка каже, що "він чоловік, який кидається та зламує всі перешкоди та норми – хто насправді виконує роботу".

Захарія і Трамп. Джерело: katiezacharia/Instagram

Дівчина заміжня, і вже має чотирьох дітей. Що цікаво – в мережі Кеті старанно приховує обличчя своїх дітей, хоча в її стрічках над селфі переважають саме групові сімейні світлини. На питання, навіщо вона викладає фото дітей у мережу, Кеті не відповідає.

Кеті Захарія. Джерело: katiezacharia/Instagram

Судячи з її стилістики, дівчина або старанно копіює манери свого боса, або сама пише за нього дописи.

Захарія з чоловіком та дітьми. Джерело: katiezacharia/Instagram

"Бути в світі політики, чи безпосередньо, чи поруч, – ЦЕ ЖАХІТТЯ (як і у Трампа, в її дописах завжди багато прописних, – OBOZ.UA.)... і я особисто щодня страждаю від цього. Я намагаюся тримати свою сім'ю подалі від полум'я. Однак цього року я особливо пишаюся своїм чоловіком. Сім'я, і як наші діти знають – у Каліфорнії ми пишаємося президентом Трампом", – так Кеті підписала світлину вище.

Кеті Захарія. Джерело: katiezacharia/Instagram

Як повідомляв OBOZ.UA, Керолайн Левітт, яка народила другу дитину в травні, залишила адміністрацію Трампа лише наприкінці серпня. Трамп з цього приводу сказав, що вона залишає Західне крило Білого дому, щоб "проводити більше часу зі своїми прекрасними маленькими дітьми та родиною".