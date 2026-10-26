Трамп похвалив дупу реперки Нікі Мінаж: її пророчать на посаду нової речниці Білого дому. Відео

Президент США Дональд Трамп під час публічного виступу похвалив сідниці американської реперки Нікі Мінаж, заявивши, що їх важко не помітити. Тим часом директор із комунікацій Білого дому Стівен Чун припустив, що артистка могла б обійняти посаду нової прессекретарки адміністрації.

Про це Чун написав у соцмережі X. Він опублікував фрагмент розмови, під час якої Нікі Мінаж позитивно відгукується про економічну політику Трампа та його роботу на посаді президента.

Трамп публічно похвалив зовнішність Нікі Мінаж

Під час мітингу Трамп несподівано заговорив про зовнішність реперки, акцентувавши увагу на її сідницях. Він заявив, що таку деталь складно залишити поза увагою.

Дональд Трамп похвалив дупу... Джерело: Скриншот Розгорнути

"До речі, я раніше бачив одну чортівськи гарну дупу – Нікі Мінаж... Це важко пропустити. Це означає встати. Це важко пропустити!" – сказав президент.

Після цього Трамп повернувся до теми виступу та перепросив за відступ від основної розмови. Він також висловив сподівання, що Мінаж не образилася на його слова, додавши, що вони люблять артистку.

У Білому домі припустили призначення Мінаж

Директор із комунікацій Білого дому Стівен Чун опублікував фрагмент розмови з співачкою, підписавши його: "Пані та панове, здається, ми знайшли нову прессекретарку Білого дому!" У дописі він також відзначив акаунт Нікі Мінаж.

У відео вона позитивно оцінює економічну політику Трампа, називаючи його бізнесменом, який розуміється на фінансах. Співачка також хвалить його за жорстку позицію на міжнародній арені та стверджує, що президент працює старанніше за багатьох політиків.

Крім того, Мінаж критикує опитування громадської думки, які вважає недостовірними, і закликає прихильників республіканців не дозволяти їм впливати на результати виборів.

Допис Стівена Чуна в соцмережі X. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час урочистого заходу в Білому домі, присвяченого Місяцю історії темношкірих, публічно висловив прихильність до реперки Нікі Мінаж. Під час виступу Трамп кілька разів згадав співачку та емоційно звернувся до неї зі сцени.

Як писав OBOZ.UA, Трамп утретє публічно прокоментував статуру сенатора-республіканця Джона Гастеда. Під час мітингу в Мічигані він знову звернув увагу на його м’язисті сідниці, великі ступні та пальці, які порівняв із сосисками.