Трамп обмірковує відставку Гегсета після поразки республіканців на виборах – CBS News

Після того, як республіканці зазнали катастрофічної поразки на проміжних виборах у США, президент Дональд Трамп думає над тим, чи повинен міністр оборони Піт Гегсет залишитися на своїй посаді. Про це він запитував своїх радників як особисто, так і спілкуючись із ними телефоном.

Про це CBS News повідомили кілька поінформованих джерел. За словами одного зі співрозмовників видання, губернатор Флориди від Республіканської партії Рон ДеСантіс розглядається як можливий кандидат на заміну Гегсету.

Це аргументують тим, що ДеСантіс міг би пройти процедуру затвердження Сенатом у перехідний період, а потім обійняти посаду після закінчення терміну повноважень губернатора 5 січня.

Однак інші джерела кажуть, президент ще не прийняв рішення про відставку Гегсета.

"Ще до виборів демократи намагалися ініціювати процедуру імпічменту Гегсета, і ймовірність таких спроб може зрости, оскільки демократи мають значну більшість в обох палатах", – сказано в статті.

У середу, 4 листопада, Трампа запитали, чи розглядає він можливість заміни Гегсета.

"Ні, я вважаю, що він дуже добре виконує свою роботу", – відповів він журналістам.

Президента також запитали, чи хотів би він, щоб Гегсет був призначений на місце, яке звільнить сенаторка від штату Теннессі Марша Блекберн, коли вона обійме посаду губернатора.

"Я насправді думаю, що він був би дуже популярним, якби зробив це. Але я про це взагалі не чув", – сказав Трамп.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що президент "повністю довіряє міністру Гегсету". Вона високо оцінила військові операції в Ірані та Венесуелі, а також зусилля Гегсета, спрямовані на те, щоб змінити пріоритети Пентагону за часів Байдена, які полягають у "DEI та ідеології woke".

Тим часом деякі помічники Білого дому прогнозують, що частина провини за поразку Республіканської партії на проміжних виборах ляже на адмірала Бреда Купера, голову Центрального командування США, та голову Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна. Обоє відіграли значну роль у формуванні стратегії щодо війни з Іраном.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп визнав, що війна в Ірані вплинула на результати виборів і стала однією з причин поразки республіканців. За його словами, через конфлікт тимчасово зросли ціни на бензин. Однак він наголосив, що все одно ухвалив би рішення розпочати операцію проти Ірану, щоб не допустити появи в нього ядерної зброї.