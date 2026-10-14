Трамп не запросив спостерігачів ОБСЄ на проміжні вибори у США: демократи висловили протест

Адміністрація президента США Дональда Трампа не запросила спостерігачів ОБСЄ для моніторингу проміжних виборів до Конгресу. Це рішення викликало критику з боку демократів, які занепокоєні прозорістю майбутнього голосування.

У Білому домі заявили, що запрошення міжнародних спостерігачів не є обов’язковим. Про це пише The Hill.

Чому США відмовилися від запрошення спостерігачів ОБСЄ

Із 2002 року Сполучені Штати регулярно запрошували спостерігачів від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) для моніторингу проміжних і президентських виборів. Спостереження здійснює Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, яке готує звіти про перебіг виборчих процесів.

США є однією з 57 держав – членів ОБСЄ. Організацію створили після холодної війни для сприяння демократії та захисту прав людини в пострадянських державах. Запрошення міжнародних спостерігачів на американські вибори вважалося важливим сигналом прозорості та прикладом для країн, де демократичні інститути є вразливішими.

Відмова адміністрації Трампа від цієї практики викликала критику. У заяві БДІПЛ та Парламентської асамблеї ОБСЄ, опублікованій минулого місяця, рішення назвали таким, що викликає жаль.

"Після більш ніж двох десятиліть, протягом яких Сполучені Штати приймали спостерігачів ОБСЄ на своїх федеральних виборах, це рішення є значним відходом від усталеної демократичної практики", – заявив голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Жоан Понс.

Що заявили в Білому домі

Прессекретарка Білого дому Лорен Біс, відповідаючи на запитання про відмову запросити спостерігачів ОБСЄ, заявила, що американські вибори відбудуться за участю громадян США.

"Жодна інша країна не зробила більше для просування справи свободи людини та представницького уряду. Американські вибори будуть проводитись, у них братимуть участь і за ними спостерігатимуть американські громадяни", – сказала вона.

Водночас місія БДІПЛ не має механізмів примусового виконання та не визначає легітимність виборів. Її завдання – оцінити виборче середовище й надати рекомендації, щоб привести його у більшу відповідність до демократичних зобов’язань держав – членів ОБСЄ.

Демократи попереджають про ризики

Представники Демократичної партії розкритикували рішення та наголосили на важливості захисту виборчих процедур. Вони також висловили побоювання, що федеральна влада може спробувати вплинути на перебіг голосування.

Питання міжнародного спостереження стало частиною ширшої дискусії про те, як забезпечити чесність виборів і не допустити зловживань з боку влади.

Штати готуються до можливого втручання

Окремі штати готуються до можливих спроб федеральної адміністрації втрутитися в організацію виборів. На тлі цих побоювань демократи закликають уважно стежити за діями влади та захищати незалежність виборчих процедур.

Водночас подальший розвиток ситуації залежатиме від рішень адміністрації Трампа та реакції штатів на можливі спроби федерального втручання.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виділив 2,35 мільярда доларів для прямих виплат мільйонам американців напередодні проміжних виборів до Конгресу. Серед них – допомога пенсіонерам, медичне страхування, нове фінансування ліній електропередачі на Алясці.