Трамп на тлі падіння рейтингу роздає мільярди виборцям: у Reuters розкрили, на що йдуть кошти

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виділив 2,35 мільярда доларів для прямих виплат мільйонам американців напередодні проміжних виборів до Конгресу. Серед них – допомога пенсіонерам, медичне страхування, нове фінансування ліній електропередачі на Алясці.

Такі "подарунки" відбуваються на тлі падіння рейтингу Трампа напередодні виборів – згідно з опитуванням, схвалюють діяльність президента 32% американців. Про це повідомило видання Reuters.

Що відомо

Трамп напередодні виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада і визначать, чи збережуть його республіканці контроль над Конгресом США, оголосив про низку виплат різним категоріям населення. На ці витрати передбачається 2,35 мільярда доларів. Така допомога відбувається на тлі різкого падіння рівня підтримки президента США серед громадян.

Хто отримає допомогу від Трампа

Серед тих, хто отримає допомогу від Трампа, – люди похилого віку. Так, 2 жовтня Трамп заявив, що уряд виплатить 90 доларів 20,8 мільйонам людей, які зареєстровані в програмі Medicare Part B, що є частиною медичного страхування урядового плану охорони здоров'я для літніх людей. Кошти будуть взяті з фонду в розмірі 2 мільярдів доларів, призначеного для вдосконалення програми.

Це буде вже друга допомога, яку Трамп надав людям похилого віку. Закон Трампа "Один великий красивий законопроєкт", ухвалений минулого року, містив податкові пільги для людей старших за 65 років, це була передвиборча обіцянка Трампа, яку він дав під час президентської кампанії 2024 року.

Також виплати передбачені громадянам, які купують медичне страхування на урядовому порталі healthcare.gov. Адміністрація виплатила 500 доларів США 950 000 таких осіб. Їхні страхові внески різко зросли після того, як контрольований республіканцями Конгрес дозволив закінчення терміну дії пакету субсидій наприкінці 2025 року. Тож Білий дім стверджує, що ці платежі є відшкодуванням за "надмірні витрати", встановлені за часів колишнього президента-демократа Джо Байдена.

Також 9 вересня Трамп пообіцяв виплатити 5000 доларів усім дорослим громадянам США, що коштуватиме приблизно 16% федерального бюджету – якщо його республіканці збережуть контроль над Конгресом у листопаді. Проте цю ідею не підтримали в Конгресі.

Окрім того, адміністрація Трампа оголосила про виділення 150 мільйонів доларів на нове фінансування ліній електропередачі на Алясці. Це відбулося того дня, коли віцепрезидент Джей Ді Венс проводив у штаті кампанію за сенатора-республіканця Дена Саллівана.

Падіння рейтингу Трампа

Напередодні виборів рівень схвалення діяльності президент США залишається на рекордно низькому рівні. Багато виборців латиноамериканського походження розкритикували його діяльність на посаді президента й планують відмовитися від підтримки Республіканської партії на виборах.

Згідно з опитуванням, схвалюють президентство Трампа 32% американців. Ці показники залишилися незмінними порівняно з вересневим опитуванням Reuters, під час якого рейтинг лідера був найнижчим за всю його політичну кар'єру.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що майже через місяць після підписання закону про масштабні американські санкції, названого на честь покійного республіканця Ліндсі Грема, Вашингтон так і не посилив тиск на Москву. Двопартійне керівництво Сенату закликало адміністрацію президента США Дональда Трампа якнайшвидше обмежити потік фінансових ресурсів, що підживлюють війну Російської Федерації проти України.