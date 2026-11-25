Трамп міг заробити до $15 млн на зростанні акцій NVIDIA після повернення Хуанга: спливли гучні подробиці

Президент США Дональд Трамп міг заробити у понеділок до 15 млн доларів на акціях Nvidia. Після заяви про повернення на посаду звільненого раніше на тлі скандалу гендиректора компанії Дженсена Хуанга її акції злетіли на понд 30%.

Трамп, що має у власності до 370 000 акцій Nvidia, не приховував, що "переконав" раду директорів компанії повернути Хуанга після оголошення про його відставку. Про це пише Financial Times.

Трамп заробив на поверненні Хуанга

За даними Financial Times, Трамп міг отримати цього понеділка "непередбачений фінансовий прибуток" у розмірі до 15 мільйонів доларів – завдяки своєму особистому втручанню в історію з відставкою гендиректора Nvidia, коли Трамп домігся його повернення на посаду.

"Акції гіганта з виробництва чіпів злетіли більш ніж на 30% у понеділок після того, як рада директорів оголосила, що Хуан повернеться до керма компанії лише через два тижні після відставки на тлі скандалу, пов'язаного з численними позашлюбними зв'язками, включаючи один з імовірною китайською шпигункою. Трамп, який відкрито взяв на себе відповідальність за повернення Хуанга, міг би особисто отримати мільйони доларів від подальшого зростання на Уолл-стріт", – йдеться у матеріалі. китайським шпигуном.

У Financial Times проаналізували фінансові звіти Трампа – і дійшли висновку: станом на кінець вересня цього року він міг володіти від 32 000 до 370 000 акцій Nvidia.

Якщо відтоді його активи не змінилися, у понеділок інвестиції президента CША могли зрости на суму від 1,3 до 15 млн доларів.

Останній звіт Трампа від 5 листопада складено так, що зрозуміти, яким обсягом акцій Nvidia президент зараз володіє, неможливо.

Цікаво, що Трамп не приховував своєї ролі в організації повернення Хуанга під час появи на CNBC у понеділок.

"Я розмовляв з ними (з Nvidia. – Ред.), дозвольте мені так сказати... І я переконав їх… Я уклав угоду", ––сказав тоді Трамп.

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг також похвалився виданню Semafor, що президент був "повністю залучений" до ухвалення рішення, заявивши: "Ми повинні захистити наших геніїв".

Білий дім не відповів на запит Financial Times про коментар.

Що відомо про скандал

На початку листопада американська компанія Nvidia розпочала внутрішнє розслідування щодо зв'язків свого співзасновника та генерального директора Дженсена Хуанга з бізнесвумен Еліс Хуанг, яку розвідувальні служби США підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. На тлі цих звинувачень керівник компанії зізнався співробітникам у подружній зраді та повідомив, що рада директорів ініціювала незалежну перевірку обставин цієї справи.

Дженсен Хуанг, співзасновник... Джерело: X Розгорнути

За даними медіа, американські спецслужби висловили занепокоєння, що жінка, пов'язана з хмарною компанією Megaspeed, яка є клієнтом Nvidia, могла передавати інформацію Пекіну.

Еліс Хуанг понад рік контактувала з китайською спецслужбою, поки її компанія закуповувала потужні чипи Nvidia. Частина з них могла нелегально потрапити до Китаю. Про підозрілі зв’язки жінки знали навіть у Білому домі, але Дональд Трамп не захотів втручатися.

Завдяки роману з Хуангом його коханці нібито вдалося організувати постачання до Китаю близько 240 тисяч чипів американської компанії на загальну суму щонайменше $7,5 млрд. Серед них були й процесори, експорт яких до КНР заборонений американським законодавством.

За кілька днів, коли до цього скандалу додалися повідомлення про інші випадки подружньої зради Хуанга (зокрема, з підлеглою) – він подав у відставку. І рада директорів компанії її прийняла.

На цьому тлі фондовий ринок США за кілька днів втратив понад $700 млрд. Попри те, що Хуанг подав у відставку котирування акцій його компанії на премаркеті впало на 14% і потягнуло за собою усю індустрію hi-tech.

І попри втручання Трампа, в Nvidia ще кілька днів тому відкидали можливість повернення Хуанга, свідчили джерела деяких медіа – аж до сенсаційної заяви про його поновлення на посаді, зробленої у понеділок.

Як повідомляв OBOZ.UA, США понад рік стежили за контактами Еліс Хуанг із китайською розвідкою на тлі її роману з CEO Nvidia.

Ми також показували, як виглядають коханка Хуанга та його дружина.