Блог | Трамп, Кушнер і Віткофф досягли успіху на переговорах із РФ – Путін віддає їм закордонні активи "Лукойлу"

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Новини зі США. Середа, 25 листопада 2026

Трамп, Кушнер і Віткофф досягли успіху на своїх переговорах із путіним і Дмитрієвим – путін віддає їм закордонні активи "лукойлу".

Чипгейт – скандал навколо Дженсена Хуанга, творця й керівника компанії Nvidia, розгорається з новою силою

У США продовжує зростати інфляція

* Трамп, Кушнер і Віткофф досягли головної мети, якої домагалися всім своїм "миротворенням", "мирними переговорами" з путіним і Дмитрієвим. путін погодився продати створеному ними консорціуму закордонні активи компанії "лукойл".

Про це в середу вранці першим повідомило агентство Reuters, яке отримало цю інформацію з перших рук – від близького до Трампа американського мільярдера Тодда Боелі, який очолює консорціум, створений Трампом для придбання закордонних активів "лукойлу".

До цього консорціуму увійшла DFC – державна корпорація з фінансування міжнародного розвитку – урядова агенція, що займається державними інвестиціями США за кордоном.

Уже багато разів доводилося говорити, що Дональда Трампа найбільше цікавлять гроші. Гроші в його кишенях, кишенях членів його сім’ї та на їхніх банківських рахунках.

Прагнучи обратися президентом у 2024 році, він ставив перед собою дві основні цілі.

По-перше, уникнути відповідальності, уникнути покарання у чотирьох кримінальних справах, в одній з яких на момент обрання його було визнано винним судом присяжних.

По-друге, позбувшись кримінальної відповідальності, збагатитися – у найбуквальнішому сенсі. Перетворити свою владу на гроші.

Першої мети він досяг, перемігши на виборах. Другої мети він послідовно досягає за допомогою угод, що дають змогу конвертувати владу в мільярди доларів на своїх рахунках усіма можливими способами. Це ігри з криптовалютою. Це продаж монет – "псевдогрошей" "Трамп" і "Меланія". Це постійна торгівля акціями та ф’ючерсами з можливістю впливати на їхні котирування своїми твітами діаметрально протилежного змісту (наприклад, "знищу Іран як цивілізацію", а за кілька годин – "наказав не завдавати ударів по Ірану"). Це отримання погано завуальованих хабарів у вигляді пожертв до його політичних фондів від великих американських компаній та їхніх власників, якими оплачуються ті чи інші дії з його боку. Це отримання таких самих погано завуальованих хабарів від іноземних урядів і пов’язаних із ним мільярдерів (наприклад, літака в подарунок від Катару, інвестицій у криптовалютний бізнес його синів від мільярдера з Об’єднаних Арабських Еміратів).

Це і угода про придбання закордонних активів "лукойла". Трохи більше року тому, у жовтні 2025 року, міністерство фінансів США несподівано запровадило санкції проти "лукойла", зобов’язавши компанію "лукойл" продати всі свої закордонні активи до 19 листопада 2025 року. Тут же пролунали захоплені голоси. Зокрема, що ось Байден не наважувався запровадити санкції проти "лукойла", а Трамп розсердився на путіна, грюкнув кулаком по столу й запровадив санкції. Однак ті, хто так говорив, не розуміли, навіщо все це робилося. Уже за кілька днів після оголошення про санкції з’явилося нове повідомлення OFAC – управління з контролю за закордонними активами міністерства фінансів США – про відтермінування фактичного запровадження санкцій проти "лукойла". Потім це відтермінування кілька разів продовжували, воно діє й зараз.

У чому ж був сенс цих "санкцій", які так і не набули чинності? А в тому, щоб придбати всі закордонні активи "лукойла", стати їхніми власниками й потім отримувати від них прибуток. І протягом усього цього часу, як тепер очевидно, Віткофф і Кушнер за участю самого Трампа вели з путіним та його емісаром Дмитрієвим переговори про цю угоду – про купівлю закордонних активів "лукойла" консорціумом, який вони спеціально для цього створили. Саме цим вони й займалися під виглядом свого "миротворчості".

Те, що головною темою, яку обговорюють Віткофф і Кушнер із Дмитрієвим та самим путіним, є придбання закордонних активів "лукойла", стало зрозуміло, коли близько півтора місяця тому про це повідомила у великій статті газета Нью-Йорк Таймс на основі ретельного журналістського розслідування.

Закордонні активи "лукойла" оцінюються приблизно в $16 мільярдів, розташовані приблизно в 40 країнах і включають нафтопереробні заводи в Нідерландах, Болгарії та Румунії, розгалужену мережу автозаправок (зокрема у США), нафтові родовища в Азербайджані, Казахстані та ще 9 державах (із сукупним видобутком близько 350 тис. барелів нафти на добу).

Боелі в розмові з журналістом Reuters відмовився розкрити деталі розподілу часток між чотирма учасниками створеного ним консорціуму, до яких входять американський банк Xtellus Partners, компанія Catena Investment Holding з Об’єднаних Арабських Еміратів, компанія державних інвестицій США DFC і, очевидно, холдинг Eldridge, власником якого є сам Боелі.

За словами двох обізнаних джерел Reuters, ще два партнери – брати Аль-Хайят (сирійсько-катарського походження) та компанія International Holding Company (IHC) з Абу-Дабі – минулого тижня вийшли зі складу консорціуму. Це пов’язано з тим, що їх "засвітила" публікація в Нью-Йорк Таймс, передусім докладно описавши їхні зв’язки з Кушнером, донькою Трампа Іванкою та синами Трампа і Віткоффа, а також їхню участь у фінансуванні проєктів членів президентської родини та родини друга президента.

Якби вони не вийшли з проєкту, їхня участь стала б предметом розслідування в Конгресі 120-го скликання, який відкриє свою першу сесію 3 січня 2027 року і в якому демократи матимуть більшість в обох палатах.

Як розповів Боелі агентству Reuters, "лукойл" не отримає за свої активи готівку. Як оплату консорціум передасть "лукойлу" його власні акції, придбані консорціумом у їхніх західних власників, переважно в американських і британських інвестиційних фондів та американських депозитних банків. "лукойл" також не зможе безпосередньо розпоряджатися отриманими акціями, оскільки, як повідомило джерело Reuters, вони перебуватимуть на спеціальному рахунку в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Останнє, чесно кажучи, мене не переконало. Оскільки наскільки ці акції будуть захищені від операцій із ними в тому банку чи фонді в ОАЕ, де вони зберігатимуться, невідомо. Принаймні у статті Reuters про це нічого не сказано.

Цю угоду має затвердити міністерство фінансів США. За словами Боелі, її перевірка в OFAC може тривати до року.

І протягом усього цього часу закордонні активи "лукойлу" й далі приноситимуть гроші "лукойлу", тобто, простіше кажучи, путіну. А потім путін отримає акції, що лежатимуть у банку чи фонді в ОАЕ. А Боелі та компанія (читай – Трамп) отримуватимуть прибуток.

І що ще важливо – протягом усього цього часу путін може бути впевнений, що Трамп не робитиме нічого, що принесло б користь Україні. А хтось дивується й обурюється, що Пентагон не дає дозволу на передачу Україні європейськими країнами 60 ракет для PATRIOT. Які там ракети, коли на кону така угода.

У цю ситуацію може втрутитися і обов’язково втрутиться новообраний Конгрес 120-го скликання. Тому у 47-го президента виникне чимало труднощів. І йому ще доведеться під тиском Конгресу робити різні речі, яких він дуже не хоче робити.

Боелі відомий не лише внесками до політичного фонду Трампа, а й тим, що у 2022 році організував купівлю в Абрамовича лондонської футбольної команди "Челсі", коли британський уряд запровадив проти Абрамовича санкції та змусив його продати знаменитий футбольний актив.

* У понеділок у США розгорівся скандал, який дехто вже називає "чипгейтом". Рада директорів компанії Nvidia, яка два з половиною тижні тому зібралася розслідувати діяльність засновника і CEO (генерального директора) компанії Дженсена Хуанга, а два тижні тому прийняла його відставку, одностайно поновила його на посаді.

Це сталося після дуже активного й енергійного втручання 47-го президента.

Спочатку Трамп публічно заявляв, що, на його думку, Хуанг міг би повернутися до керівництва компанією, що Хуанг не зробив нічого поганого, що він був би не проти, якби Хуанг знову очолив компанію. Водночас 47-й відправив віцепрезидента Венса поговорити з членами ради директорів. А в неділю, як з’ясувалося, і це сам Трамп визнав у понеділок у телефонному інтерв’ю каналу CNBC, 47-й президент особисто поговорив із членами ради директорів Nvidia. І в результаті рада директорів поновила Хуанга на посаді.

Тут усе скандально.

І найскандальніше навіть не те, що в Хуанга було щонайменше три коханки, одна з яких, як вважається, є агенткою міністерства державної безпеки Китаю, а інша входить до керівництва компанії Nvidia. Такі романи (навіть якщо відкинути шпигунську складову) – грубе порушення загальноприйнятої корпоративної етики, оскільки становлять дуже серйозний конфлікт інтересів, наслідком якого може стати ухвалення рішень не в інтересах компанії та її бізнесу, а в інтересах романтичних партнерок.

Найскандальнішими тут є три речі.

Перша. Протягом тривалого часу сам Хуанг лобіював можливість продавати в Китай чипи, вироблені його компанією, – паралельні процесори, справді найкращі у світі, розроблені під його керівництвом і використовувані в системах штучного інтелекту, зокрема у відповідних військових системах. У 2023 році міністерство торгівлі адміністрації Джо Байдена ухвалило рішення про ліцензування експорту чипів Nvidia, чим викликало невдоволення Хуанга. Однак, як очевидно зараз, Nvidia за поданням свого керівника продавала ці чипи без жодних обмежень сінгапурській компанії, заснованій його коханкою Еліс Хуанг, яка, як стверджують американські ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела, є агенткою міністерства державної безпеки КНР. Хіба хтось сумнівається, що ці чипи в невідомих наразі кількостях потрапляли до Китаю?

Чи можна бути впевненими, що разом із чипами до Китаю не потрапили технологічні рішення, які дозволяють самому Китаю налагодити виробництво високошвидкісних паралельних процесорів?

Друга. Абсолютно безпрецедентне в історії США втручання президента у справи приватної компанії. Як дві краплі води схоже на втручання путіна чи Сі у справи приватних компаній у їхніх країнах. Такого в американській історії просто не було – щоб президент, відклавши всі справи, визначав, хто має керувати приватною компанією, чинячи абсолютно безпрецедентний і водночас безцеремонний тиск на її раду директорів.

На початку сьогоднішнього огляду новин ми говорили про погано замасковані хабарі, які отримує президент, і про його операції на фондовому ринку. Що ж, візьмімо до уваги, що Дженсен Хуанг "пожертвував" 47-му президентові $26 мільйонів – $1 мільйон до його інавгураційного фонду та $25 мільйонів на безумне будівництво безумної "бальної зали" біля Білого дому. Візьмімо також до уваги, що Трамп і члени його родини станом на серпень 2026 року володіли акціями компанії Nvidia на суму $62 мільйони й зазнавали збитків через те, що акції значно втратили в ціні внаслідок скандалу з Хуангом. У понеділок, коли Хуанга поновили на посаді й акції короткочасно злетіли в ціні, Трамп, як підрахували ЗМІ, заробив на цьому приблизно $15 мільйонів.

Третя. Паралельні процесори компанії Nvidia, як було сказано вище, є основними процесорами, що використовуються в системах штучного інтелекту. Зокрема, і в системах, які розробляються для потреб національної безпеки – для армії, розвідки та контррозвідки. Ці процесори та технології їх виробництва є критично важливими для національної безпеки США. Їхній прямий або непрямий експорт до Китаю, який є головним геополітичним противником США, прямо суперечить забезпеченню інтересів національної безпеки США.

Очевидно, і цього не заперечував у кількох інтерв’ю директор національної розвідки Клейтон, передові чипи виробництва Nvidia потрапили до Китаю.

Скандальність ситуації полягає в тому, що федеральна прокуратура на чолі з генеральним прокурором Бланшем, особистим адвокатом Трампа, не бачить у цьому нічого неприйнятного, нічого не розслідує і, за словами Бланша, не збирається розслідувати. Міністерство торгівлі на чолі з другом Трампа Латником видало ліцензію на продаж чипів Nvidia на $4 мільярди тій самій сінгапурській компанії Megaspeed, якою керувала коханка Дженсена Хуанга Еліс Хуанг, яку вважають агенткою китайської розвідки. При цьому Латник є власником інвестиційної компанії (нині керованої його синами), що володіє великим пакетом акцій компанії Nvidia.

Скандальність ситуації полягає і в тому, що Трампа двічі попереджали про небезпеку того, що відбувається: ще у 2025 році попереджало ФБР, а навесні 2026 року – держсекретар Рубіо в спеціальному меморандумі, надісланому президентові. 47-й президент проігнорував попередження.

Те, що відбувається, обурило навіть багатьох республіканських законодавців. І в ще чинному Конгресі 119-го скликання з його республіканською більшістю збираються розпочати розслідування. Зрозуміло, що нинішній Конгрес, який перебуває на "сесії кульгавої качки" і завершує свою роботу 3 січня, навряд чи встигне щось з’ясувати. Але в Конгресі 120-го скликання "чипгейт", кричущий корупційно-шпигунський скандал, безсумнівно стане предметом ретельного розслідування.

* Інфляція у США зросла в жовтні порівняно з вереснем на 0.1% і становила в жовтні 3.8%. Президент же оголосив про плани запровадити чергові митні тарифи на імпорт із країн, які є основними постачальниками товарів до США. Якщо план буде реалізовано, це спричинить подальше зростання інфляції. Щоправда, новий Конгрес зможе заблокувати такі рішення президента, якщо збере достатньо голосів, щоб подолати можливе вето Трампа.

До кінця історії під назвою "Страх: Трамп у Білому домі" (с) (назва книги Боба Вудворда, виданої у 2018 році) залишилося 787 днів.

Дякую всім, хто прочитав. Бережіть себе та своїх близьких. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. Здоров’я всім.

Зрештою, те, що відбувається у світі, залежить від нас. Від того, чи боремося ми зі злом, чи творимо Добро, чи залишаємося просто спостерігачами, чи пасивно чекаємо й віримо, що хтось десь щось вирішить за нас, чи боремося зі злом і робимо все можливе, щоб перемогло Добро.

Ми не повинні допустити, щоб зло перемогло. Перемога зла означатиме кінець світу, у якому ми живемо. Ми не можемо цього допустити. Особливо зараз.

Українські друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть одне одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.