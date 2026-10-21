Трамп хоче видворити журналістів із брифінгової зали у Білому домі і облаштувати там критий басейн – NYT

Президент США Дональд Трамп висловив ідею прибрати журналістів з Білого дому, а на місці зали для пресконференцій облаштувати критий басейн. Таку думку він озвучує не вперше і навіть доручав колишній прессекретарці Кароліні Лівітт перемістити роботу медіа з тієї зали.

Раніше в цій залі вже був басейн, його облаштував президент США Франклін Рузвельт. Про це повідомило видання The New York Times.

Що відомо

Йдеться про ідею Трампа перемістити журналістів з зали для брифінгів імені Джеймса С. Брейді. Видання зазначило, що таку думку Трамп подав наприкінці серпня тодішній речниці Кароліні Лівітт під час однієї з їхніх останніх зустрічей в Овальному кабінеті. Він запропонував їй ідею виселити журналістів з кімнати для брифінгів і висловився, що це буде "її останньою спадщиною".

Проте його пропозиція так і не не була втілена, і речниця офіційно пішла з посади 27 серпня.

Трамп сказав помічникам, що на місці залу для брифінгів хотів би повернути критий басейн, який президент Франклін Д. Рузвельт облаштував у 1933 році для терапії ніг, уражених поліомієлітом. Пізніше президент Річард Ніксон облаштував там місце для роботи ЗМІ.

Цю Трамп вже порушував і раніше, ще під час свого першого терміну, і ніколи повністю від неї не відмовлявся. Видання зазначило, що дедалі більше людей у ​​його оточенні підтримують цю ідею. Проте дехто з його оточення вважає таку дію останньою ескалацією в серії кроків проти новинних ЗМІ, які вже зайшли далі, ніж більшість із них очікували.

27 вересня, Трамп поділився в своїй соцмережі Truth Social кількома фото, на яких зображено кімнату для брифінгів у її нинішньому вигляді, з підписом "фейкові новини", а також ще одним зображенням простору, переосмисленого як позолочений басейн, з підписом "басейн Рузвельта".

Що передувало

Так, нагадаємо, 18 вересня Трамп заявив, що відтепер забороняє CNN, MS NOW та Politico доступ до Білого дому, звинувативши ці медіа у поширенні, за його словами, "фейкових новин". Він також пригрозив аналогічними обмеженнями іншим ЗМІ. За його словами, причиною такого рішення стало нібито постійне поширення цими медіа неправдивої інформації. Трамп також заявив, що пізніше оголосить назви інших медіа, яких стосуватиметься заборона.

На знак солідарності інші телевізійні мережі США – FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News – оголосили бойкот і відмовилися висвітлювати заходи за участю Трампа. Телемережі випустили спільну заяву, в якій наголосили, що жодна адміністрація не повинна обмежувати діяльність новинної організації лише тому, що не згодна з її репортажами.

Паралельно CNN, MS NOW та Politico подали до суду на адміністрацію Трампа. Медіа вимагали відновити доступ своїх журналістів до Білого дому та заявляють про порушення Першої поправки до Конституції США.

Позивачі стверджували, що їхні перепустки скасували без належної процедури через редакційні матеріали, які не сподобалися президенту. У спільній заяві три медіа наголосили, що уряд не має визначати, що саме преса повинна повідомляти або публікувати.

Також Білий дім запустив на своєму YouTube-каналі Trump TV цілодобову трансляцію позитивних новин, заяв і виступів президента США Дональда Трампа. Це сталося на тлі заборони допуску незалежних журналістів до висвітлення урядових заходів.

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