Трамп анонсував масштабну розвідку нафти і газу у Гренландії

У середу, 14 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що в Гренландії готуються розпочати масштабну розвідку нафтових, газових і мінеральних ресурсів. Водночас він не уточнив подробиць щодо цих планів.

Про це повідомляє Reuters. Видання посилається на допис Трампа в його соцмережі Truth Social.

"На нашій новій і чудовій Гренландії готуються розпочати масштабну розвідку нафти, газу та корисних копалин", – написав американський президент.

Він також заявив, що, за словами деяких експертів, Гренландія має значно більші запаси легкодоступної нафти, ніж майже будь-яка інша територія світу.

Окремо глава Білого дому наголосив на стратегічному значенні острова для оборони США. За його словами, будь-яка майбутня атака на Сполучені Штати проходитиме через Гренландію, де американські сили зможуть перехоплювати безпілотники, ракети та інші види озброєння, навіть ті, яких іще не винайшли.

"Це дає нам час, місце розташування та оглядовість, як ніде інде у світі!" – додав Трамп.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 22 вересня США, Данія та Гренландія підписали рамкову угоду про безпеку в Арктиці. Вона передбачає створення додаткових оборонних об'єктів на острові, а остаточні рішення щодо розміщення американських баз має ухвалювати уряд Данії за погодженням зі США. Документ також підтверджує суверенітет Данії та право Гренландії на самовизначення.

Що передувало

Раніше стало відомо, що США активізували переговори з Данією щодо розширення військової присутності на острові. Йшлося про доступ до трьох додаткових баз, включно з двома, які раніше використовували американські військові.