The Telegraph розкрила особу організатора атаки на аеропорт Лейпцига: гучні подробиці

Видання The Telegraph розкрило особу чоловіка, який був організатором дронової атаки в аеропорту Лейпцига, що в Німеччині. За їхніми даними, це російський байкер Олег Льовушкін, який мав зв'язки з російським ГРУ.

Про це повідомило видання The Telegraph. Розслідувачі виявили схожість між доказами цього злочину і іншими спробами російських диверсій у Польщі, Литві та Німеччині.

Що відомо

За даними німецької розвідки, до Німеччини він прибув через Туреччину задля підготовки атаки на аеропорт у Лейпцигу.

В аеропорту Берліна Льовушкін орендував автомобіль та протягом наступних днів їздив на ньому до кількох ймовірних сховищ зі зброєю.

За даними співрозмовника видання у німецьких органах безпеки, вибухівку, використану для диверсії – а це 1,8 кг семтексу – могло бути перевезено до Німеччини через Болгарію та Сербію, заховавши її у порожнинах вантажівках.

Зазначається, що спочатку Льовушкін нібито проводив розвідку в аеропорту Лейпцига 31 липня. Через п'ять днів відбулася атака безпілотником, начиненим вибухівкою: він врізався в крило припаркованого українського вантажного літака Ан-124, перш ніж впасти на злітну смугу.

Німецька влада підозрює, що Льовушкін організував підготовку вибухівки, а власне саму атаку мав здійснити білоруський посередник Андрій Каршаков, якого чиновники назвали "агентом одноразового використання".

У звіті німецької розвідки йдеться, що Льовушкіну нібито було "доручено підготувати засоби для вчинення злочину до його фактичного виконання".

Видання зазначає, що докази цього злочину виявляють разючу схожість між нападом у Лейпцигу та зірваним російським диверсійним планом з використанням безпілотників та вибухівки проти цілей у Польщі, Литві та Німеччині.

Повідомляється також про зв’язок Льовушкіна з полковником ГРУ Денисом Смоляниновим, з яким вони познайомилися, як йдеться, в 2007 році.

Видання з посиланням на звіт литовської розвідки зазначає, що Смолянинов спеціалізується на психологічних операціях і пов'язаний з таємними диверсійними кампаніями, організованими в Європі за допомогою соціальної мережі Telegram.

"Теракт у Лейпцигу пов'язують з деструктивною групою ГРУ, підрозділом 29155, який, за словами представників німецької розвідки, є головною рушійною силою цих операцій, організованих Кремлем", – йдеться в матеріалі.

Німецькі органи безпеки вважають, що Росія хоче, щоб європейці почали сприймати свою підтримку України як ризиковану, сподіваючись, що це вплине на громадські дебати та підірве підтримку Києва.

За словами високопоставленого чиновника німецької розвідки, Німеччина дедалі більше стає "оперативним театром" для російських розвідувальних служб.

"Те, що раніше були поодинокими випадками, тепер ми спостерігаємо у великих масштабах", – зазначили вони.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що невдалий вибух у Лейпцигу допоміг слідчим отримати докази, які можуть пов’язувати інцидент із ширшою кампанією російських диверсій у Європі.