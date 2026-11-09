Таємна мережа РФ використала протести у Франції для дезінформації – звіт ЄС

Російська дезінформаційна мережа Operation Overload намагалася використати масові протести у Франції, щоб посилити страх перед міграцією та створити враження, що французька влада втратила контроль над ситуацією. Для цього поширювали фальшиві відео, які імітували сюжети західних ЗМІ, зокрема з неправдивими твердженнями про зґвалтування протестувальників мігрантами та загрозу терактів.

Про це йдеться у внутрішньому звіті Європейського Союзу, з яким ознайомилося агентство Reuters. Окрема оцінка, підготовлена Міністерством закордонних справ Франції, також зафіксувала поширення в соцмережах ворожих наративів з боку акаунтів, пов'язаних з Ізраїлем і рухом MAGA у США.

Як Росія намагалася використати протести у Франції

Згідно зі звітом ЄС, російська мережа діяла з 7 до 21 жовтня. Її метою було представити французьке керівництво слабким і дедалі більш авторитарним. Водночас автори документа наголосили, що не знайшли доказів того, що Москва чи інші зовнішні сили організували протести або сприяли їхній ескалації. Йшлося саме про використання вже наявних заворушень у власних інтересах.

Масові акції протесту спалахнули в містах Франції минулого місяця. Демонстрації були спричинені невдоволенням зростанням вартості життя та погіршенням якості державних послуг, а в окремих містах переросли в одні з наймасштабніших за останні десятиліття заворушень.

У документі ЄС зазначається, що подібні події створюють можливості для підриву довіри до національних урядів, посилення страху й розколу в суспільстві, а також впливу на громадську думку напередодні виборів.

Публікації набрали мільйони переглядів

Оцінка французького МЗС показала, що десять найпопулярніших дописів про заворушення у Франції з проросійських інформаційних кіл набрали 2,8 млн переглядів у соцмережі X за період із 16 до 18 жовтня.

Водночас значно більшу аудиторію охопили публікації акаунтів, пов'язаних із рухом MAGA та ізраїльськими посадовцями й інфлюенсерами. Десять найпопулярніших дописів представників MAGA зібрали понад 49 млн переглядів, а публікації ізраїльських посадовців, державних акаунтів, ЗМІ та інфлюенсерів – понад 35 млн.

Старша політологиня аналітичного центру RAND Corporation Еліна Трейгер назвала такі кампанії повільною "конкуренцією наративів". За її словами, з часом вони можуть впливати на сприйняття західних демократій у Європі та за її межами, зокрема посилюючи антиімміграційні настрої.

Що відомо про мережу Operation Overload

У звіті ЄС зазначається, що Operation Overload діє з вересня 2023 року та спрямована проти західних публічних осіб, установ і медіа. Її завданням називають дискредитацію цих структур і їхньої підтримки України, а також просування контенту, що відповідає інтересам Росії.

Зокрема, мережа поширює твердження, нібито європейські уряди приділяють Україні більше уваги, ніж внутрішнім проблемам власних країн. За даними британського Інституту стратегічного діалогу, операція використовує підроблені новинні відео, штучний інтелект для клонування голосів експертів, фальшиві газетні заголовки та маніпуляції із зображеннями.

У серпні речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відкидала звинувачення французького державного органу Viginum у поширенні дезінформації щодо виборів у Франції 2027 року. Цього разу російське МЗС не відповіло на запит Reuters про коментар.

Президент Франції Еммануель Макрон 21 жовтня заявив, що видимих ознак іноземного втручання в організацію протестів не було, однак спостерігалися маніпуляції інформацією з-за кордону. Водночас Reuters зазначило, що не змогло незалежно перевірити твердження, наведені в обох внутрішніх звітах.

Нагадаємо, 31 жовтня Францію охопила третя хвиля масових протестів, у яких взяли участь близько 320 тисяч людей. Більшість акцій спочатку проходила мирно, однак увечері в Парижі та інших містах спалахнули сутички з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ, кийки та світлошумові гранати.

Як писав OBOZ.UA, під час масових протестів у французькому Ліможі учасники заворушень підпалили історичну будівлю мерії, зведену наприкінці XIX століття. Вогонь охопив дах споруди, а згодом обвалилася її 43-метрова дзвіниця, якій було 143 роки.