Танкер тіньового флоту РФ Kairos сів на мілину біля узбережжя Болгарії. Відео

Підсанкційний танкер Kairos, який пов’язують із російським тіньовим флотом, сів на мілину в Чорному морі біля болгарського узбережжя. На борту перебувають двоє іноземців, однак загрози їхньому життю та здоров’ю наразі немає.

Про це повідомляє Міністерство транспорту Болгарії. Інформацію про судно оприлюднило болгарське медіа Novinite.

До суботи танкер перебував на якорі в Бургаській затоці. Однак через технічну несправність якір перестав утримувати судно, після чого воно почало дрейфувати під впливом сильного вітру та шторму.

Місцерозташування російського танкера. Джерело: Marine Traffic.

Близько 20:00 у суботу, 28 листопада, Kairos опинився на мілині на південний схід від міста Созополь, поблизу мису Колокіта. Судно зупинилося приблизно за 100-150 метрів від берега.

Місцерозташування російського танкера. Джерело: Marine Traffic.

На борту залишаються двоє іноземних громадян. За словами заступника губернатора Бургаської області Георгія Маджарова, їхньому життю нічого не загрожує. Водночас через несприятливі погодні умови вранці 29 листопада евакуювати людей не вдалося.

За інформацією власника, танкер не перевозить вантажу. Проте в одній із цистерн може залишатися певна кількість пального. Його точний обсяг поки не встановили, оскільки судно ще не обстежили.

Відомо, що Kairos перебуває під санкціями Європейського Союзу та Великої Британії через належність до російського тіньового флоту. Цю мережу суден Росія використовує для транспортування нафти та обходу міжнародних обмежень.

Танкер перебуває в болгарських територіальних водах із грудня 2025 року. Він прибув туди після ураження українським дроном у Чорному морі, яке сталося в турецьких водах. Спочатку судно помітили поблизу Ахтополя, а згодом перемістили в район Бургаса.

У липні Greenpeace-Болгарія повідомляла про виявлення десятків нафтових плям поблизу Kairos на супутникових знімках. Однак Морська адміністрація Бургаса після перевірки акваторії заявила, що ознак витоку пального не виявила.

Також у листопаді 2025 року два танкери російського тіньового флоту – Kairos і Virat – зазнали вибухів у Чорному морі неподалік турецької протоки Босфор.

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