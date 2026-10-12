"Сигнал тривоги для всього світу": в ООН вперше зафіксували зростання кількості людей, які живуть у гострій бідності

Кількість людей у світі, які живуть у багатовимірній бідності, досягнула 1,2 мільярда. Цей показник зріс вперше з початку досліджень у 2010 році, збільшившись на 51,5 мільйона, якщо порівнювати з попереднім оновленням.

Про це 12 жовтня повідомила пресслужба Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Зазначимо, що Глобальний індекс багатовимірної бідності фахівці ПРООН визначають разом із колегами з ОПХІ – Оксфордської ініціативи з питань бідності та людського розвитку.

Дослідження показують, що серед 1,2 мільярда осіб, які виживають в умовах крайньої бідності, 617 мільйонів – це діти, і приблизно 83% відсотки проживають у сільській місцевості.

"Зростання бідності має стати сигналом тривоги для всього світу. За цими цифрами стоять 1,2 мільярда людей, які стикаються з труднощами, що посилюють одне одного: голод, пропущене навчання, брак чистої води чи електроенергії. Це неприйнятно. Так не має бути", – заявив колишній прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, керівник Програми розвитку ООН.

Він вказав на те, що низці держав вдалося зменшити показник ГІББ. "Ми знаємо, що прогрес можливий. Країни, які разом, а не ізольовано, вирішили ці проблеми, показали, чого можна досягти рішучими діями", – сказав Кроо.

Серед країн, у яких ситуація стала гіршою, є Нігерія. Протягом 2010-х років ГІББ там спадав, але у 2020-х це змінилося: зросли як рівень бідності, так і кількість людей, які вважаються багатовимірно бідними.

"Нігерія демонструє, наскільки крихким може бути прогрес", – зазначили у ПРООН.

Що таке Глобальний індекс багатовимірної бідності

Зазначимо, що ГІББ вимірює не лише рівень доходу. Глобальний індекс багатовимірної бідності виходить за цю рамку, щоб відобразити, як люди стикаються з бідністю у повсякденному житті.

Індекс враховує такі показники:

здоров'я (відсутність дитячої смертності, недоїдання);

освіта (роки навчання в школі та відвідування школи);

рівень життя (доступ до електрики, чистої питної води, санітарії, палива для приготування їжі, житла й базових активів).

Дослідники вважають людей багатовимірно бідними, якщо вони позбавлені третини та більше серед цих показників.

Як писав OBOZ.UA, в Україні у 2025 році 41,6% населення жили за межею бідності. Світовий банк вважає такими домогосподарства, де дохід на одного дорослого є нижчим за фактичний прожитковий мінімум (тут – 8312 грн у 2025 р.), а не за показник із держбюджету (2920 грн у 2025 р.)