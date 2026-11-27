"Сигнал" демократам? Трамп показав себе в образі "Хрещеного батька" зі штампом VETO

Президент США Дональд Трамп опублікував зображення, створене за допомогою штучного інтелекту. На ньому американський лідер постав в образі Віто Корлеоне – головного персонажа культового фільму "Хрещений батько".

Відповідне зображення з'явилося на сторінці Трампа в соцмережі Truth Social. У дописі обіграно ім'я кіногероя: замість "Віто" використано слово "VETO", тож персонаж перетворився на "Вето Корлеоне".

Дональд Трамп в образі Віто... Джерело: Скриншот Розгорнути

Публікація з'явилася на тлі успіху Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу США. За їхніми підсумками демократи отримали щонайменше 258 із 435 місць у Палаті представників. Це найкращий результат партії на загальних виборах до нижньої палати з 1992 року.

Із січня демократи матимуть більшість у Палаті представників. У Сенаті вони також здобули перевагу – 56 місць зі 100, що стало їхнім найкращим результатом за понад десять років.

Отримавши контроль над обома палатами Конгресу, демократи планують активніше використовувати свої повноваження для нагляду за діяльністю адміністрації Трампа. Зокрема, вони мають намір провести розслідування щодо того, як американський лідер та його родина збільшили свої статки після його повернення до Білого дому.

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс також не виключив можливості третьої спроби імпічменту Трампа.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 1 листопада Дональд Трамп пригрозив накладати вето на пропозиції демократів у разі їхньої перемоги на виборах до Конгресу. Він заявив, що після місяця чи двох відхилення їхніх ініціатив вони будуть змушені прийти до нього на переговори.