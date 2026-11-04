"Свобода – це важко. Я не звикла думати": утікачка з КНДР розповіла, як адаптовувалась до життя в Південній Кореї. Відео

Відома північнокорейська перебіжчиця Йонмі Парк стверджує, що одразу після втечі до Південної Кореї вагалася, чи не повернутись до КНДР. Дівчина потрапила до Сеула у 17 років, і зіткнення зі справжньою цивілізацією змусило її подумати про повернення до Північної Кореї, бо там не треба думати, і "режим все вирішує за тебе".

Йонмі Парк стверджує, що "завдяки" освіті в КНДР навіть не розуміла, "що таке континент і де знаходиться Африка". Про це вона розповіла американському журналісту в його подкасті Joe Rogan Experience.

Свобода – це важко

"Они змусили мене пройти тест на визначення рівня, і я виявила, що мені потрібно вчитися разом із семилітніми дітьми. Я навіть не знала, що таке континент і де знаходиться Африка", – розповіла Йонмі Парк.

У Південній Кореї, в сеульському центрі адаптації дівчина, за її визначенням, "почала з нуля", опановуючи використання банкоматів, посадку в автобуси та поїздки ліфтом тощо.

"Я справді думала, що всередині банкомата сидить хтось, хто передає тобі гроші. Коли ти йдеш за покупками, там є 10 різних штанів на вибір. А в Північній Кореї режим вирішує за тебе. Свобода – це складно. У ті часи я навіть думала, що якщо в мене гарантовано буде хоча б їжа, щоб поїсти, я готова повернутися до Північної Кореї", – розповіла біжена.

На питання Джо Рогана, чому вона так думала, Йонмі Парк пояснила, що взагалі "не звикла думати", я і будь-які жителі КНДР.

"Думати для мене було дуже важко. Раніше мені ніколи не доводилося думати самій за себе. Невже ви не могли б просто сказати мені, що робити? Тому що я дуже добре виконую накази", – пояснила Йонмі Парк.

Хто така Йонмі Парк

Сьогодні Йонмі Парк – доволі відома американська правозахисниця, блогерка та письменниця. Вона втекла з КНДР у 2007 році та стала одним із найгучніших голосів, що викривають жорстокість північнокорейського режиму.

Вона народилася у 1993 році в місті Хесан. У віці 13 років разом із матір'ю втекла через заморожену річку Ялу до Китаю, де вони стали жертвами торговців людьми. Згодом, через пустелю Гобі, дівчинка та мама дісталися Монголії, а вже звідти – до Південної Кореї. У Сеулі вони опинилися, коли дівчині виповнилося 17 років.

Світову відомість Йонмі Парк здобула після емоційної промови на саміті One Young World 2014 у Дубліні, де вона розповіла правду про життя в Північній Кореї та труднощі втечі. А вже у 2015 році дівчина опублікувала мемуари "Щоб жити: Подорож північнокорейської дівчини до свободи", які стали міжнародним бестселером.

По переїзду до США, Йонмі Парк закінчила Колумбійський університет. Що показово – критикує не лише режим КНДР, а й сучасну західну культуру політкоректності.

Дві Кореї

Нагадаємо: Південна Корея хоче узгодити з КНДР точне розташування військової демаркаційної лінії та відновити канали зв’язку між арміями. Сеул також запропонував залучити до переговорів Командування ООН під проводом США, щоб знизити ризик випадкових збройних зіткнень на кордоні.

Пропозиція пролунала після того, як у вересні внаслідок вибухів мін на прикордонній території постраждали троє південнокорейських військових.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент Південної Кореї Лі Чже Мьон запропонував Північній Кореї план "миру і співпраці" двох країн, закликавши до відновлення діалогу та мирного співіснування. Причому перший крок повинні зробити саме Сполучені Штати – йдеться про "достатньо давно призупинений" діалог між Північною Кореєю та США, який має "бути відновлений без зволікання".