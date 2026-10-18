Суцільний хаос і руїни: що відбувається у Франції після протестів, на які вийшли більше 500 тис. людей

Після масових протестів у Франції 17 жовтня вулиці кількох великих міст охопили погроми, підпали та сутички з поліцією. У Парижі мародери розгромили супермаркети, аптеки й магазини електроніки, а окремі групи учасників заворушень наблизилися до Єлисейського палацу приблизно на 300 метрів.

Одним із найбільш постраждалих районів Парижа стала площа Республіки та прилеглі до неї вулиці, зокрема бульвар Мажента. Про наслідки протестів і масштаби руйнувань повідомляє французьке видання Le Monde.

Там невідомі в чорному одязі та балаклавах громили торговельні заклади, вибивали вітрини, викрадали товари й підпалювали автомобілі. Частина нападників знімала те, що відбувалося, на телефони.

Поліцейські кидають чоловіка... Джерело: Le Monde. Розгорнути

Серед постраждалих закладів опинилися супермаркет Franprix, аптека на вулиці Брепер, кафе La Barrique та кілька магазинів мобільної техніки.

Супермаркет Franprix на вули... Джерело: Le Monde. Розгорнути

В одному з магазинів телефонів, за словами власника Джахіра Аза­ма, викрали близько 50 iPhone, 70 смартфонів Samsung, приблизно 50 комп’ютерів і 8 тисяч євро готівкою. Загальні збитки він оцінив щонайменше у 140 тисяч євро.

Бордо. Джерело: Le Monde.

Значних втрат зазнав і магазин Manga Story. Його працівник Антуан розповів, що нападники були зацікавлені, зокрема, у дорогих колекційних картках Pokémon. Збитки могли перевищити мільйон євро. Під час заворушень погромники погрожували чоловіку, через що він кілька годин залишався в темряві у своїй квартирі над магазином.

Аптека на вулиці Борепар, не... Джерело: Le Monde. Розгорнути

Постраждали й люди. У кафе La Barrique, за словами сина власників закладу, під час нападу перебувала його мати, яка дістала поранення голови. Разом із чоловіком її доправили до лікарні. Власник іншого магазину на бульварі Мажента, Джахір Азам, розповів, що нападники побили його та працівника, коли ті намагалися захистити торговельний заклад.

Масові заворушення відбувалися не лише в столиці. У Марселі група людей увірвалася до міської ратуші та пошкодила приміщення, перш ніж правоохоронцям вдалося витіснити нападників. У Ліможі підпалили будівлю мерії, а в Ліоні загорілася туристична інформаційна служба. У Бордо до реагування на заворушення залучили спецпідрозділ RAID.

Демонстрантам не дозволили п... Джерело: Le Monde. Розгорнути

За словами міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса, правоохоронці зіткнулися з великою кількістю груп порушників, які діяли в різних місцях і швидко розосереджувалися. Через це силовикам було складніше контролювати ситуацію та оперативно реагувати на всі напади.

У Парижі заворушення охопили кілька районів, зокрема Бастилію, площу Нації, Страсбурзький бульвар і бульвар Вольтера. В окремих місцях невеликі групи поліцейських протистояли значно численнішим натовпам. Увечері учасники заворушень наблизилися до Єлисейського палацу, що викликало занепокоєння серед правоохоронців.

Поліція. Джерело: Le Monde.

"Щось пішло не так. Неприпустимо, щоб групи могли підійти так близько до Єлисейського палацу", – сказав один із паризьких поліцейських у коментарі Le Monde.

У ніч проти 18 жовтня прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню повідомив про попередні 1200 затримань. Під час заворушень також постраждали 150 представників правоохоронних органів.

Статуя на площі Республіки в Парижі. Джерело: Le Monde.

Окремо повідомлялося про 17-річного учасника протестів у Сент-Етьєні, який втратив кисть руки внаслідок вибуху гранати. На момент публікації матеріалів Le Monde узагальнених даних про кількість постраждалих серед демонстрантів не було.

Президент Франції Еммануель Макрон засудив дії тих, кого назвав "сіячами хаосу", які прагнуть зруйнувати державні інституції. Представники уряду пов’язали насильство з ультралівими, однак журналісти Le Monde зазначили, що серед учасників заворушень були люди з різними мотивами, зокрема ті, хто скористався ситуацією для пограбувань.

Після того як кількість людей на вулицях зменшилася, правоохоронці змогли активніше проводити затримання. У Парижі комунальні служби розпочали прибирання розбитого скла, залишків палаючих предметів і пошкоджених вітрин, а власники магазинів намагалися захистити свої заклади дерев’яними щитами та підручними матеріалами.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 17 жовтня, у Франції на вулиці міст вийшли сотні тисяч людей. За даними уряду, йдеться про 550 000 осіб, за словами організаторів – про 800 000 демонстрантів. Протести обʼєднали рух жовтих жилетів, учнів старших класів, студентів, державних службовців і фермерів.

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