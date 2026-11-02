Суд відхилив спробу адміністрації Трампа призупинити вибори у найбільшому штаті через ймовірну поразку республіканця

У неділю, 1 листопада, федеральний суддя на Алясці відхилив позов адміністрації президента США Дональда Трампа. Наразі Білий дім прагне заблокувати затвердження результатів виборів до Сенату штату на проміжних виборах цього тижня, якщо програє чинний сенатор-республіканець Ден Салліван.

Про це пише CBS. Зазначається, що окружний суддя США Шерон Л. Глісон у неділю написала у 20-сторінковому наказі , що Міністерство юстиції не мало належного права подавати позов минулого тижня. У позові Глісон просили заблокувати затвердження результатів виборів у штаті, оскільки вчитель на ім'я Деніел Дж. Салліван також є у виборчому бюлетені штату, стверджуючи, що його кандидатура навмисно мала на меті заплутати виборців, балотуючись під тим самим ім'ям у бюлетені та партійною приналежністю, що й чинний сенатор штату.

Міністерство юстиції стверджувало, що ім'я Деніела Дж. Саллівана у бюлетені потенційно відволікало виборців, і від цього виграла б кандидатка від Демократичної партії Мері Пелтола.

Глісон заявила, що не може задовольнити судову заборону, якої домагалася адміністрація Трампа, "оскільки Сполучені Штати не змогли встановити передумову можливості відшкодування для права на захист за статтею III".

"Що ще важливіше, США не пропонують жодного дієвого плану щодо того, як вони пропонують розділити бюлетені, подані за Деніела Дж. Саллівана в день виборів, а потім провести невизначене "розслідування" цих бюлетенів за рішенням суду таким чином, щоб зберегти таємницю виборців", – написала суддя, додавши, що Міністерство юстиції "не виконало свого обов’язку довести, що його ймовірна шкода може бути виправлена ​​за рішенням суду".

Раніше речник Міністерства юстиції повідомив CBS News, що федеральний суддя закрив справу з процедурних підстав, "але не заперечив аргументу Сполучених Штатів про те, що Деніел Дж. Салліван (він же Декой Ден) вступив у перегони як легковажний кандидат, щоб заплутати виборців".

"Виборці Аляски заслуговують на чесні вибори, а не на те, щоб їх ввели в оману у спробі сфальсифікувати результати", – сказав речник.

Позов, у якому стверджується, що кандидатура Саллівана порушує закон про національну реєстрацію виборців, у четвер було доповнено нещодавньою публікацією газети The New York Times про ймовірні спроби людей, пов'язаних з кампанією Пелтоли, знайти кандидатів, які могли б відтягнути голоси виборців від сенатора-республіканця.

Він також включав другу вимогу про захист, стверджуючи, що суд повинен втрутитися відповідно до Конституційного положення про верховенство, щоб дозволити уряду забезпечити виконання закону та запобігти "змові".

У виборчому штабі Пелтоли відреагували на статтю в Times, заявивши, що "не мають жодного стосунку до жодної з кампаній Саллівана".

"Я не зацікавлена в обмані виборців", – сказала Пельтола під час нещодавнього передвиборчого заходу.

У неділю сенатор Салліван в програмі State of the Union на CNN заявив, що, на його думку, присутність другого Саллівана у виборчому бюлетені вплине на вибори.

Він також сказав, що сумнівається у твердженнях Пелтоли про те, що вона не мала уявлення про те, що її головні політичні помічники були причетні до вербування Дена Дж. Саллівана для участі у виборах, щоб заплутати виборців.

"Неможливо, щоб це тривало цілий рік, не повідомляючи їй про це", – сказав Салліван.

Окрім цивільного позову, Міністерство юстиції також розслідує кримінальне провадження щодо ймовірної змови з метою включення Деніела Дж. Саллівана до виборчого бюлетеня штату та видало повістки до суду кільком посадовцям Демократичної партії, яких, як вважається, пов'язують зі спробою завербувати його для участі у виборчому бюлетені на Алясці.

Втім, нікому з учасників перегонів не було пред'явлено звинувачень у злочині.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив тотальним "Вето". Він пообіцяв піти на цей кардинальний крок у випадку, якщо демократи здобудуть більшість у Конгресі.

Деталі

Проміжні вибори у США відбудуться 3 листопада. На кону стоять усі місця в Палаті представників, а також частина місць у Сенаті. Опитування показують, що Демократична партія має хороші шанси повернути собі більшість у нижній палаті Конгресу, а при вдалому збігу обставин і у верхній.

Варто зазначити, що за чотири дні до проміжних виборів у США, призначених на 3 листопада 2026 року, достроково проголосували понад 48,5 млн американців. Це перевищило показник попередніх проміжних виборів 2022 року та стало новим рекордом.

OBOZ.UA повідомляв, що за два тижні до проміжних виборів рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа впав до рекордно низьких 31%. Водночас опитування Reuters/Ipsos засвідчило, що серед зареєстрованих виборців 47% готові підтримати демократів на виборах до Конгресу, тоді як республіканців – 35%.

Також OBOZ.UA писав, що напередодні голосування адміністрація Трампа оголосила про виплати та фінансову допомогу на загальну суму 2,35 млрд доларів. Зокрема, кошти передбачили для людей похилого віку та американців, які купують медичне страхування через державний портал. Крім того, Білий дім повідомив про виділення 150 млн доларів на фінансування ліній електропередачі на Алясці. Ці оголошення пролунали на тлі падіння рейтингу схвалення діяльності глави Білого дому.