Стовп попелу піднявся на 3 км: на Філіппінах прокинувся вулкан Майон. Відео

В філіппінській провінції Албай прокинувся і вже другу добу поспіль "працює" відомий вулкан Майон. Поки що вулканічна діяльність обмежується викидами попелу. Проте влада провінції вже тимчасово заборонила всі туристичні маршрути до вулкану, а дослідники закликали також евакуювати шестикілометрову небезпечну зону.

Перше вибухове виверження сталося 30 жовтня, тривало шість хвилин, і його попеловий стовп досяг близько трьох кілометрів над вершиною. 31 жовтня Філіппінський інститут вулканології та сейсмології PHIVOLCS повідомив про новий викид попелу з Майона – цього разу стовп піднявся приблизно на 200 метрів над кратером і змістився на захід-південний захід.

Так чи так, в PHIVOLCS свою попередню, зроблену 30 жовтня оцінку рівню небезпеки переглянули і підвищили з другого до третього. Обмежуючи доступ туристів до вулкану, влада користувалася саме попереднім бюлетенем вчених; вочевидь, вона дослухається і до нового попередження дослідників, і з небезпечної зони евакуюють всіх людей.

На Філіппінах прокинувся вулкан Майон. Джерело: PHIVOLCS

Вчені попереджають – попри добру погоду зараз, дощ незабаром "здатний привести в рух вулканічні відкладення".

Головною загрозою в PHIVOLCS цього разу називають лахари – селеві потоки з води, бруду та каміння. Виверження магми поки що не очікується.

Що відомо про вулкан Майон

Майон – вулкан на Філіппінах висотою 2462 м, знаходиться у регіоні Біколь на південному сході головного острова Лусон, недалеко від міста Легаспі, на території національного парку Майон-Волькан, в якому розвинений туризм.

На Філіппінах прокинувся вулкан Майон. Джерело: PHIVOLCS

Цей вулкан розташований на кордоні між континентальною Євразійською та Філіппінською тектонічними плитами, тож не дивно, що з усіх вулканів острова Майон є найбільш активним. Вулкан має майже досконалу конусоподібну форму, його основа завдовжки 130 км. Складений переважно андезитовими лавами.

Небезпечні виверження

За останні 400 років Майон вивергався понад 50 разів. Найкатастрофічніше виверження відбулося у 1814 році, внаслідок якого потік лави повністю знищив місто Сагзава та вбив понад 1200 осіб.

На Філіппінах прокинувся вулкан Майон. Джерело: PHIVOLCS

Виверження 1993 року забрало життя 79 людей.

Активність вулкану фіксувалася у 2006 та 2009 роках, коли Майон знову починав диміти, а лава витікала у так званому "тихому виверженні". Завдяки вчасній евакуації тоді обійшлося без жертв. Але під час аналогічного виверження 2013 року загинули чотири німецьких альпіністів та гід, який їх супроводжував.

На Філіппінах прокинувся вулкан Майон. Джерело: PHIVOLCS

Довготривале виверження Майону почалося в січні 2018 і тривало трохи більше року. А у 2026 першу активність вулкана було зафіксовано також в січні. Проте потужне виверження сталося лише в травні – декілька міст у центральній провінції Албай накрило густим шаром попелу, над столицею країни Манілою обмежили польоти авіації, влада була змушена екстрено евакуювати тисячі людей з шестикілометрової зони ризику навколо вулкану.

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