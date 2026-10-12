"Стало менше російських ботів онлайн": трампістка Лора Лумер закликала американців подякувати Зеленському за підрив російських дата-центрів

Американська журналістка та MAGA-інфлюенсерка Лора Лумер закликала американців подякувати президенту України Володимиру Зеленському за удари по російських дата-центрах. Вона заявила, що після атак стало помітно менше російських ботів у соцмережах, а отже, зменшився і російський вплив на американський інформаційний простір.

Про це Лора Лумер написала у соцмережі X. Вона зазначила, що Росія витрачає близько $2 млрд на рік на інформаційну війну, значна частина якої спрямована проти Заходу, президента США Дональда Трампа та американської аудиторії.

Американці мають дякувати Зеленському

Лумер заявила, що американці повинні бути вдячні Зеленському за знищення російських дата-центрів, де було багато російських ботів.

"Американський народ має дякувати Зеленському за підрив російських дата-центрів, у яких містилося так багато російських ботів", – написала вона.

Трампістка додала, що особисто рада бачити менше російських ботів онлайн.

"Особисто я рада бачити менше російських ботів в інтернеті, які поширюють контент Такера "Катарлсона" та звинувачують усіх підряд у педофілії чи шпигунстві на користь Ізраїлю", – зазначила Лора Лумер.

Лумер наголосила, що скорочення такої активності зменшує російське втручання в американські вибори.

"Це означає менше російського втручання в наші вибори в онлайн-просторі, адже російські державні ЗМІ витрачають увесь свій час в інтернеті на атаки проти Трампа та поширення дописів подкастерів, які виступають проти нього", – заявила трампістка.

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Що відбувається з дата-центрами РФ і куди поділись російські боти

Заява Лумер пролунала після серії ударів по дата-центрах російської технологічної компанії "Яндекс". За останні дні українські атаки пошкодили щонайменше три об'єкти компанії, зокрема в Рязанській, Калузькій та Володимирській областях. Сам "Яндекс" підтверджував пошкодження інфраструктури та зупинку роботи одного з дата-центрів.

На тлі цих атак спостерігалося різке падіння автоматизованого трафіку з мережі "Яндекса". За аналізом даних Cloudflare Radar, у неділю, 11 жовтня, він був приблизно на 94% нижчим за середні показники другої половини вересня.

Після українських ударів повідомлення про зменшення активності російських ботів почали з'являтися в багатьох країнах. Зокрема, користувачі соцмереж у США звертали увагу на меншу кількість схожих на автоматизовані проросійські відповіді у X, а в Німеччині та Великій Британії повідомляли про падіння активності навколо окремих політичних сил.

Як повідомляв OBOZ.UA, після українських ударів по дата-центрах російського "Яндекса" в соцмережах поменшало "польських" акаунтів, які цькують українців, як і "українських", спрямованих проти поляків. Також підтримка ультраправої проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у соцмережах упала на 56%. На цьому наголосив польський журналіст і політолог Ярослав Вольський. Він іронічно назвав це дивами дерусифікованого інтернету.