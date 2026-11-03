США завдали ударів по іранському острову Кешм в Ормузькій протоці: що відомо

Американські військові завдали ударів по острову Кешм в Ірані. Атака стала відповіддю на обстріли з боку Тегерана, зокрема американських об’єктів і морських суден в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на поінформовані джерела. У Вашингтоні наголосили, що операція не означає відновлення масштабних бойових дій проти Ірану.

США назвали удари оборонною операцією

Армія США здійснила "обмежені удари" на іранський острів Кешм за кілька годин до початку проміжних американських виборів.

За словами двох чиновників, операція мала оборонний характер і стала відповіддю на продовження іранських атак на судноплавство та американські військові об’єкти. Проте у Вашингтоні запевнили, що ці дії не свідчать про відновлення масштабної військової кампанії проти Ірану.

Один із представників США зазначив, що американські сили щодня перехоплюють ракети та безпілотники, які загрожують суднам. Крім того, протягом останніх тижнів Корпус вартових Ісламської революції неодноразово атакував американські пілотовані та безпілотні літаки в районі Ормузької протоки.

За попередніми даними, приводом для удару по Кешму стала спроба Ірану атакувати американський літак. У відповідь американські військові завдали удару, щоб знищити іранську пускову установку.

"Це був оборонний захід для іранців, які використовували ракети класу "земля-повітря" проти американських об’єктів", – пояснив третій чиновник.

Острів Кешм розташований біля входу до Ормузької протоки та займає територію близько 1445 кв. км. Від початку конфлікту острів неодноразово зазнавав американських ударів.

Карта. Джерело: google.com.ua

Нагадаємо, 8 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові "не завдаватимуть ударів по Ірану" впродовж майже місяця. Він вказав точну дату, до якої США утримаються від ударів – це 3 листопада, – і уточнив, що це дата проміжних виборів в Америці.

Як писав OBOZ.UA, нещодавно Вашингтон попередив країни Перської затоки про можливість відновлення війни з Іраном. Очікується, що армія США проведе "коротку інтенсивну" військову кампанію після проміжних виборів у Сполучених Штатах.

За даними CNN, теоретично США можуть розпочати нову масштабну операцію проти Ісламської Республіки протягом 96 годин після отримання наказу. Американські сили вже зосереджені на Близькому Сході в достатній кількості.