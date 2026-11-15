США виведуть набагато менше своїх військових з Європи, аніж планували

Скорочення адміністрацією Трампа чисельності американських військ у Європі, яка зараз складає приблизно 80 000 осіб, буде меншим, ніж побоювалися лідери держав континенту. Так, вони очікували, що Штати можуть вивести до 25 000 військовослужбовців, але зараз більш імовірною є цифра у 5000 солдатів.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на поінформовані джерела. Вони кажуть, що у Вашингтоні позитивно оцінили збільшення видатків НАТО на оборону.

Керівництво Пентагону також усвідомило, наскільки американські збройні сили покладаються на війська, розгорнуті по всій Європі, для демонстрації американської сили на Близькому Сході, де триває війна з Іраном.

"У нас тут багато ресурсів, які знаходяться саме там, де нам потрібно. Я не очікую нічого значного", – заявив на початку цього місяця посол США при НАТО Меттью Вітакер під час обговорення можливого скорочення чисельності військ.

Очікується, що скорочення американських військ здебільшого торкнеться Німеччини, де дислокується найбільший американський контингент. Східний фланг Альянсу тим часом буде посилено, причому країни, що межують з Росією, запропонували взяти на себе частину витрат.

Водночас, як кажуть співрозмовники видання, остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом. Він неодноразово критикував європейських союзників за те, що вони не допомагають США та Ізраїлю у війні проти Тегерана.

Раніше ми писали про те, що Польща та Литва заявили про готовність посилити американську військову присутність на своїй території, якщо Вашингтон скоротить контингент у Німеччині. Адже збереження військ США у Європі є ключовим фактором безпеки для східного флангу НАТО та Балтійського регіону.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Румунії вслід за Польщею захотіли постійну військову базу США на своїй території. За прикладом Варшави, Бухарест згоден платити Штатам за розміщення військ.