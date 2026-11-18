США розробляють загадкову бомбу для знищення підземних бункерів: що відомо про B94

У США вперше за кілька десятиліть з’явилося нове позначення ядерної авіабомби – B94. Її розробку пов’язують із програмою Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A), метою якої є створення зброї для ураження особливо захищених і глибоко розташованих під землею об’єктів.

Про це повідомляють американські видання Breaking Defense. Нове позначення виявили в пояснювальному документі до проєкту бюджету, оприлюдненого комітетом Сенату США з асигнувань.

Що відомо про нову ядерну бомбу B94

Згадка про B94 з’явилася в документі щодо фінансування Міністерства енергетики США та інших федеральних відомств на 2027 фінансовий рік. На розробку цієї зброї пропонують виділити $77,108 млн. Водночас у документі не розкривають її технічних характеристик, конструкції та призначення.

Одним із перших на нове позначення звернув увагу експерт з питань ядерної політики Джеффрі Льюїс зі Стенфордського університету. Він припустив, що B94 може бути новою назвою для програми NDS-A, яка вже фігурувала в попередніх бюджетних документах.

Йдеться про авіаційну ядерну бомбу, здатну уражати глибоко розташовані підземні об’єкти. Зокрема, її можуть використовувати проти укріплених військових споруд, командних пунктів та інших захищених об’єктів, які важко знищити звичайними боєприпасами.

Яку зброю може замінити B94

Експерти припускають, що нова розробка може стати наступницею американської термоядерної бомби B83-1. Її максимальна потужність, за відкритими даними, сягає мегатонного класу, що дає змогу використовувати її проти великих і добре захищених цілей.

Наразі в американському ядерному арсеналі також є B61-11 – авіабомба, спеціально призначена для ураження глибоко розташованих об’єктів. Її потужність оцінюють у 340-400 кілотонн. Водночас, за даними The War Zone, у запасах США перебуває менше ніж 100 таких боєприпасів.

Ще одним можливим завданням B94 може стати заміна обох цих типів зброї. Однак остаточне призначення нової розробки американська влада поки не підтвердила.

Експерти сумніваються в ефективності нової зброї

Співдиректор програми ядерної політики Фонду Карнегі Джеймс Актон назвав B94 новою військовою спроможністю, яка потенційно може розширити перелік цілей, доступних для ураження американськими ядерними силами.

Експонована інертна ядерна г... Джерело: ЗС США Розгорнути

Водночас він поставив під сумнів ефективність такої розробки. Посилаючись на дослідження Національної академії наук США 2005 року, Актон зазначив, що об’єкти, розташовані на глибині понад приблизно 700 метрів, важко надійно знищити навіть за допомогою спеціальних проникаючих боєприпасів. Водночас він визнав, що технології могли вдосконалитися за останні десятиліття.

Експерт також наголосив на відсутності чіткого пояснення стратегії створення B94. Американська адміністрація має пояснити, для яких саме завдань потрібна нова ядерна зброя та наскільки її розробка виправдана.

Наразі Пентагон і Національне управління ядерної безпеки США не оприлюднили повних характеристик B94. Тож її потужність, конструкція та терміни створення залишаються невідомими.

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