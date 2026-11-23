США понад рік стежили за контактами Еліс Хуанг із китайською розвідкою на тлі її роману з CEO Nvidia: спливли гучні подробиці

США понад рік відстежували контакти Еліс Хуанг із Міністерством державної безпеки Китаю – від весни 2025-го до осені 2026 року. Цей період частково припав на час її таємного роману з Дженсеном Хуангом, який тоді очолював Nvidia.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на кількох людей, обізнаних з даними американської розвідки. За їхніми словами, спецслужби США також зібрали докази співпраці з китайською розвідкою бізнес-партнера Еліс Хуанг – Кана Вея, якого вона часто представляла знайомим як свого чоловіка.

Крім того, за даними розвідки, Хуанг, імовірно, зустрічалася з представниками Міністерства громадської безпеки КНР – головного правоохоронного органу країни.

Ці контакти припали не лише на період її роману з керівником Nvidia, а й на час, коли пов'язана з Хуанг компанія Megaspeed закуповувала великі партії передових чипів цього виробника. Частину продукції постачали до дата-центрів у Південно-Східній Азії, які обслуговували китайські технологічні компанії, зокрема Alibaba. Водночас є підозри, що деякі чипи незаконно переправляли до Китаю в обхід американських експортних обмежень.

Американські посадовці розслідують діяльність Хуанг, Кана Вея та пов'язаних із ними компаній, щоб встановити їхню роль у цій схемі. Про причетність фігурантів свідчать зібрані розвідкою матеріали, зокрема записи про перевезення вантажів.

Крім того, за даними NYT, Хуанг та її родина мають розгалужені зв'язки з китайськими оборонними підрядниками. Мережу, пов'язану з жінкою, також підозрюють у спробах постачати потужні чипи Nvidia китайським державним військовим компаніям, які виконують роботи для Народно-визвольної армії Китаю.

Водночас американські спецслужби продовжують з'ясовувати, наскільки масштабною і тривалою була співпраця фігурантів із розвідкою КНР.

Як зазначає The New York Times, зібрані дані пояснюють, чому американські посадовці розглядають Дженсена Хуанга як можливу ціль розвідувальної операції. Спочатку він характеризував свої стосунки з Еліс Хуанг як звичайне спілкування з діловою клієнткою. Про роман бізнесмен визнав лише після того, як видання повідомило про зв'язки жінки з китайською розвідкою та те, що він сам опинився під стеженням американських спецслужб.

За інформацією джерел NYT, радники Дональда Трампа щонайменше двічі доповідали йому про зв'язки Еліс Хуанг із китайською спецслужбою та її близькі стосунки з тодішнім очільником Nvidia. Однак Трамп применшував можливу загрозу й не хотів втручатися. Він вважав Дженсена Хуанга цінним союзником, а Nvidia – важливою компанією для американської економіки та фондового ринку.

Раніше OBOZ.UA повідомляв що Еліс Хуанг підозрюють у передачі Китаю інформації про передові чипи Nvidia. Йдеться про можливе розголошення внутрішніх даних компанії під час її співпраці з виробником над будівництвом дата-центрів в Азії. За даними видання WSJ, цю справу розслідують у США, Сінгапурі та на Тайвані.

Ми також писали, що, за даними The Washington Post, журналістам не вдалося підтвердити більшість відомостей про освіту та кар'єру Еліс Хуанг. Зокрема, вони не знайшли публічних підтверджень її роботи на китайських телеканалах Hunan TV і CCTV. Нині невідоме й місцеперебування жінки, а її сторінки в соціальних мережах видалені.

Окремі запитання викликала її діяльність у сінгапурській компанії Megaspeed International, директоркою якої Хуанг стала в березні 2023 року. Після відокремлення від китайської материнської структури підприємство почало надавати обчислювальні потужності через дата-центри з чипами Nvidia. За рік його активи зросли з $33 млн до $3 млрд.