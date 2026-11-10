США підвищили рівень захисту авіабаз у Британії через загрозу з боку Ірану: що це означає

Американські військові підвищили рівень захисту авіабаз RAF Mildenhall та RAF Lakenheath у Великій Британії до FPCON Charlie через невизначену загрозу з боку Ірану.

Про це пише видання MILITARNYI з посиланням на американські ЗМІ. Представник американських військових підтвердив виданню The War Zone запровадження додаткових заходів безпеки на обох об'єктах. Водночас він відмовився розкривати конкретні причини та деталі посилення охорони, пославшись на вимоги оперативної безпеки.

Що означає FPCON Charlie

FPCON Charlie – другий найвищий із п'яти рівнів захисту військових об'єктів США. Його запроваджують після отримання розвідувальної інформації або виявлення інциденту, які свідчать про ймовірність терористичної атаки проти військовослужбовців чи об'єктів.

Такий режим передбачає додаткові заходи безпеки. Зокрема, військові можуть:

посилити контроль доступу до військових об'єктів;

збільшити кількість охоронців та заходи патрулювання;

запровадити додаткові перевірки персоналу й відвідувачів;

обмежити роботу окремих контрольно-пропускних пунктів.

Водночас конкретний характер загрози наразі залишається невідомим. Американські посадовці з'ясовують, чи є безпосередня небезпека для літаків та особового складу, чи йдеться про ширшу загрозу американським військовим об'єктам на території Великої Британії.

Літаки передислокували

Посилення охорони відбулося на тлі переміщення американської військової авіації з авіабази RAF Mildenhall 9 листопада.

Американський літак-заправни... Джерело: Повітряні сили США Розгорнути

За інформацією Associated Press, американські військові передислокували 13 літальних апаратів на інші авіабази у Шотландії, Німеччині та Іспанії. Серед них були літаки-заправники KC-135 Stratotanker та конвертоплани CV-22B Osprey.

Американський посадовець повідомив агентству, що переміщення мало запобіжний характер і не було реакцією на вже здійснений напад.

Командування Повітряних сил США в Європі та Африці (USAFE-AFAFRICA) не стало розкривати причини передислокації. Там зазначили, що американська військова авіація регулярно переміщується між авіабазами відповідно до навчальних та оперативних потреб.

Яка авіація базується

Авіабази RAF Mildenhall та RAF Lakenheath мають важливе значення для американської військової присутності у Великій Британії.

На RAF Mildenhall розташоване 100-те авіакрило дозаправлення Повітряних сил США, яке експлуатує літаки KC-135 Stratotanker. Також там базуються розвідувальні літаки RC-135 Rivet Joint та авіація спеціальних операцій.

На RAF Lakenheath розміщені американські винищувачі F-15E Strike Eagle та F-35A Lightning II.

Розслідування у Британії

Посилення заходів безпеки відбулося також на тлі розслідування ймовірної підготовки нападу на авіабазу RAF Fairford у вересні 2026 року.

27 жовтня британська контртерористична поліція повідомила про висунення обвинувачень двом чоловікам у межах розслідування інциденту поблизу військового об'єкта.

Одному з підозрюваних інкримінують сприяння іноземній розвідувальній службі. Британські правоохоронці вважають, що йдеться про Іран.

Крім того, у жовтні Сполучені Штати вивели стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer із британської авіабази RAF Fairford.

Нагадаємо, 9 листопада Іран висунув ультиматум США і пригрозив "пеклом".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Іран офіційно зняв обмеження на дальність застосування ракет.