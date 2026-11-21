США оголосили про нові санкції проти Ірану: кого вони торкнуться

Сполучені Штати в рамках операції "Економічний вигнанець" запровадили нові санкції проти Ірану. Йдеться про чотирьох ключових "нафтових довірених осіб", на яких покладається Тегеран для забезпечення продажу нафтопродуктів за кордон.

Про цей крок 20 листопада на офіційному сайті повідомила пресслужба Мінфіну США. У відомстві зазначили, що обмеження "спрямовані на корумпованих представників режиму, які експлуатують нафтовий сектор для особистої вигоди".

"Тиранічний режим Ірану завжди ставить власні інтереси вище за інтереси своїх громадян, навіть коли пересічні іранці стикаються з нестачею хліба й палива. Режим вичерпав свої запаси морської нафти і може ніколи не отримати доходів від того, що він уже продав. Корабель тоне", – стверджує міністр фінансів Скотт Бессент.

Хто потрапив під американські санкції

Мохаммад Хоссейн Серваті

Це син бригадного генерала КВІР Мохсена Серваті. Він працював на керівних посадах у підставних компаніях (зокрема SEJ Xin Rui Jin Trad Co. Limited і Sepehr Energy Hamta Pars), що були посередниками й отримували партії іранської нафти для доставки на китайські нафтопереробні заводи.

Моджтаба Арабнежад

Він є сином Хаміда Арабнежада, підсанкційного іранського бізнесмена й генерального директора іранської авіакомпанії Mahan Air.

Використовуючи свої сімейні зв'язки й особливі зв'язки з Корпусом вартових Ісламської революції "Кудс", Моджтаба причетний до закупівель запчастин для літаків для Mahan Air, а також зброї для іранських військових під виглядом "сільськогосподарських компаній". Також іранець контролював продаж нафти, доходи від якого йшли на підтримку авіакомпанії.

Мохаммад Джавад Баванд

Баванд – колишній офіцер розвідки КВІР. Пов'язана з ним мережа отримувала кошти від нелегальних нафтових операцій, залишаючи частину прибутку собі (при цьому заборгувавши іранському режиму мільярди доларів за попередні угоди). Частина грошей була спрямована на фінансування військової та регіональної діяльності Тегерана.

Маджид Тадж

Брат президента Іранської федерації футболу, що входив до мережі, очолюваної Мохаммадом Джавадом Бавандом. Вважається одним із ключових посередників, який відповідав за координацію тіньових продажів нафти та повернення зароблених коштів із третіх країн в обхід міжнародних санкцій.

Що відомо про операцію "Економічний вигнанець"

Оголошена Вашингтоном 24 серпня 2026 року, операція "перерізає залишки економічних шляхів підтримки іранського режиму", заявили в Міністерстві фінансів США.

Це комплексні заходи, в межах яких Сполучені Штати за підтримки партнерів виявили мережі, посередників і фінансові канали, які Ісламська Республіка використовувала для контрабанди нафти, ухилення від санкцій і фінансування тероризму.

У відомстві стверджують, що "Економічний вигнанець" значно розширив ризик санкцій для тих, хто продовжує вести бізнес з Іраном, зокрема вплив на осіб, які не є громадянами США.

Як писав OBOZ.UA, 19 листопада Сенат відхилив резолюцію, яка мала зобов'язати американського президента Дональда Трампа припинити військові дії проти Ірану. Ініціатива демократів не набрала необхідної кількості голосів, попри підтримку з боку кількох сенаторів-республіканців.