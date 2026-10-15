США можуть застосувати проти Ірану "матір усіх бомб": що відомо про можливий удар

Президент США Дональд Трамп може віддати наказ про нові атаки на Іран до або після проміжних виборів у Конгрес. Серед розглянутих варіантів – застосування GBU-43/B MOAB, відомої як "мати всіх бомб", для ураження стратегічних цілей і посилення психологічного тиску на іранське керівництво.

Трамп доручив військовим підготувати додаткові варіанти ударів по Ірану, зокрема по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє CNN.

Один із них передбачає застосування MOAB перед виведенням американських сил із зони відповідальності Центрального командування США (CENTCOM). Такий сценарій може бути спрямований на те, щоб Вашингтон оголосив про досягнення своїх цілей і завершив військову кампанію.

Окремо американські військові розглядають можливість використання цієї бомби проти іранських ядерних об’єктів, зокрема району гори Пікакс (Pickaxe Mountain). США та Ізраїль вважають, що там Іран міг розмістити компоненти своєї ядерної програми.

GBU-43/B, також відома як Ma... Джерело: ВПС США. Розгорнути

Водночас здатність MOAB знищувати цілі, розташовані глибоко під землею, залишається під питанням. Ця бомба не призначена для глибокого проникнення крізь захищені шари породи. Зокрема, укріплення під горою Пікакс, за наявними оцінками, захищені гранітними шарами.

MOAB важить близько 9,8 тонни та є найпотужнішою неядерною бомбою в арсеналі США. Вона призначена для ураження великих площ: боєприпас вибухає до контакту із землею, створюючи потужну ударну хвилю. Однак застосування такої зброї поблизу населених районів може спричинити значні руйнування та жертви серед цивільного населення.

Розробники також розглядали MOAB як засіб психологічного впливу. Під час випробувань у 2003 році американські військові сподівалися, що масштаб вибуху деморалізуватиме противника та спонукатиме його до капітуляції.

Уперше США застосували цю бомбу у 2017 році під час першого президентського терміну Трампа. Тоді американські військові вдарили нею по позиціях угруповання "Ісламська держава" в Афганістані. Удар був спрямований на мережу підземних тунелів, які бойовики використовували для підготовки атак.

Нині адміністрація Трампа шукає спосіб завершити затяжну війну з Іраном, не допустивши того, щоб її припинення виглядало як поразка США. Американські посадовці обговорюють варіанти, які дали б президенту змогу заявити про символічну перемогу, водночас залишивши можливість для дипломатичних домовленостей, зокрема щодо відкриття Ормузької протоки.

Попри підготовку нових військових сценаріїв, співрозмовники телеканалу сумніваються, що застосування MOAB саме по собі змусить Іран поступитися вимогам Вашингтона або забезпечить вирішальну стратегічну перемогу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у допомогу Китаю та Росії Ірану у війні. Він припустив, що якщо Москва й Пекін і надають Тегерану підтримку, то на дуже низькому рівні.

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