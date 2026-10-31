США можуть обмежити обмін розвідданими з Німеччиною: у чому причина

США переглядають співпрацю з німецькою Федеральною розвідувальною службою (BND) через шпигунський скандал за участю її колишнього керівника Августа Ганнінга. Його підозрюють у незаконному отриманні секретних документів і спробі передати їх іноземним спецслужбам.

Про це повідомляє Tagesschau. Берлін побоюється, що через цю справу Вашингтон може скоротити обмін розвідувальною інформацією.

Німецька розвідка побоюється обмежень з боку США

Як зазначається у матеріалі, колишнього керівника BND Августа Ганнінга та його екскерівника апарату Манфреда Д. затримали близько трьох тижнів тому. За версією слідства, протягом 12 років Ганнінг отримував секретні документи через колишнього співробітника відомства, а в одному випадку намагався передати їх іноземним спецслужбам. Йому закидають державну зраду та шпигунство, однак адвокат відкидає звинувачення.

Згідно з дослідженнями WDR, NDR і Süddeutsche Zeitung, після арешту Ганнінга США попередили BND про перегляд умов співпраці. Разом з тим американська сторона запевнила, що продовжить передавати інформацію про термінові загрози, зокрема можливі теракти.

У німецькій розвідці занепокоєні таким попередженням, адже значною мірою залежать від даних американських партнерів. Проте наразі офіційних ознак скорочення обміну розвідданими наразі немає.

"Співпраця триває у звичайному режимі. Лише кілька робочих зустрічей було перенесено", – наголосили джерела у службі безпеки.

Однак, за словами кількох співробітників, обсяг і якість розвідувальної інформації, яку США передають Німеччині, могли погіршитися. Вони вважають, що зміни помітніші, ніж після попереднього шпигунського скандалу за участю колишнього керівника BND Карстена Л., якого наприкінці 2022 року затримали за підозрою в передачі секретних даних Росії, але той заперечує звинувачення.

Інші спецслужби не помітили змін

Федеральне відомство із захисту Конституції Німеччини (BfV) повідомило, що співпраця з американськими партнерами триває без змін. Так само продовжується обмін даними між військовими США, Розвідувальним управлінням оборони (DIA) та Збройними силами Німеччини.

Слідство перевіряє можливі витоки документів із німецької розвідки

Слідчі продовжують з’ясовувати масштаби справи Ганнінга. Зокрема, перевіряють, чи міг він передавати секретні документи іншим іноземним агентам. Федеральне управління кримінальної поліції вилучило в нього сотні додаткових матеріалів, які зараз аналізують. Також тривають допити свідків і внутрішнє розслідування BND.

Правоохоронці з’ясовують, чому BND роками дозволяла Манфреду Д., якого підозрюють у передачі документів Ганнінгу, виконувати оплачувану додаткову роботу. Формально вона полягала в наданні офісних послуг колишньому керівникові служби.

Манфред Д. працював у BND із 1990-х років. Спочатку він обіймав посаду охоронця, а згодом особистим помічником чотирьох керівників відомства. Через близькість до вищого керівництва він мав особливий статус, що могло послабити контроль за його діяльністю. Навесні 2026 року чоловік вийшов на пенсію.

"Робоча група у відділі безпеки BND, як повідомляється, тепер вважає, що Д. таємно виніс деякі документи зі служби у паперовому вигляді. Крім того, є ознаки того, що чиновник спілкувався з Ханнінгом електронною поштою з BND. Про цей факт нібито повідомили співробітнику служби безпеки BND багато років тому, але, очевидно, він не мав жодних наслідків", – йдеться у матеріалі.

У BND відмовилися коментувати можливі порушення безпеки, від коментарів також утрималися представник федерального генпрокурора та адвокат Манфреда Д.

Водночас захисник Ганнінга заявив, що його клієнт не розголошував державних таємниць Німеччини. Він також назвав безпідставними твердження про те, що Ганнінг платив за отримання конфіденційних документів. Детальніше адвокат не став висловлюватися, оскільки матеріали справи мають гриф секретності.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Німеччині заарештували колишнього президента Федеральної розвідувальної служби Августа Ганнінга. Його підозрюють у шпигунстві, розкритті державних таємниць, спробі державної зради та діяльності як агента спецслужб.