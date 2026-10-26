США готові розгорнути масштабну операцію проти Ірану впродовж 96 годин після наказу Трампа – CNN

США можуть розпочати нову масштабну військову операцію проти Ірану після рішення президента Дональда Трампа, причому американські сили готові діяти протягом 96 годин після отримання наказу. Глава Білого дому схиляється до силового сценарію, однак остаточного рішення ще не ухвалив.

Американські сили вже зосереджені на Близькому Сході в достатній кількості для проведення потенційної операції. Про це повідомляє видання CNN.

Її масштаби можуть перевищити попередні удари, спрямовані на знищення радарів, пускових установок та інших військових об’єктів, які Іран здатен швидко відновлювати.

"Це буде масштабна операція", – сказав один з американських посадовців у коментарі телеканалу.

У Центральному командуванні США та Пентагоні розробляють широкий перелік потенційних цілей. Серед них – енергетична інфраструктура Ірану, військові об’єкти та ядерні комплекси.

Водночас американські посадовці визнають, що іранські сили краще вивчили тактику США, тому знищити всі заплановані цілі буде складніше. Рішення про масштабну операцію може бути ухвалене до кінця 2026 року, найімовірніше – після проміжних виборів у США.

Однак остаточні наміри Трампа залишаються невизначеними. Представник Пентагону заявив телеканалу, що відомство займається плануванням і реалізацією військових варіантів дій, які затверджує президент.

Іран і єменські хусити серйозно розглядають можливість поновлення атак з боку США та Ізраїлю. У разі нового удару вони можуть оперативно атакувати американських військових і об’єкти США в регіоні, а потенційно – і за його межами.

У розвідувальній записці від 23 жовтня, підготовленій директором Національної розвідки США Джеєм Клейтоном для держсекретаря Марко Рубіо, йдеться, що Іран суттєво активізував зусилля з виявлення цілей серед американського персоналу. Підготовка відповідних операцій на Близькому Сході та в інших країнах досягла просунутої стадії.

На тлі потенційної ескалації США планують скорочувати присутність персоналу у своїх дипломатичних установах на Близькому Сході. Наразі розпорядження про від’їзд діє для американського посольства в Ер-Ріяді, а аналогічні заходи можуть запровадити й в інших представництвах. Крім того, частину американських військових, які мали прибути до регіону в межах наступної ротації, вирішили не направляти.

Додатковим чинником напруженості залишається ситуація в Ормузькій протоці, де США підтримують судноплавство та продовжують блокаду іранських портів. Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер 25 жовтня відвідав район протоки й зустрівся з військовими, які займалися розмінуванням водного шляху.

Нинішня ситуація навколо протоки не може довго залишатися незмінною. Це також може підштовхнути Трампа до силового рішення, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу намагався переконати Трампа підтримати нові удари по Ірану ще до американських проміжних виборів. Американська сторона попросила Ізраїль відкласти операцію, доки Вашингтон не буде готовий до спільних дій.

Ізраїль погодився відтермінувати безпосередні атаки, зокрема через потребу в американській підтримці протиповітряної та протиракетної оборони. Під час попереднього конфлікту запаси ізраїльських засобів оборони зазнали значного навантаження, а нові удари можуть спричинити відповідь Ірану та хуситів.

Водночас Ізраїль продовжує готуватися до можливих спільних операцій зі США, які можуть відбутися після американських виборів. Ізраїльське керівництво поки не має чітко визначеної стратегічної мети, окрім подальшого послаблення іранського режиму.

Нетаньягу заявив під час виступу на церемонії випуску військових, що дав вказівки Армії оборони Ізраїлю, "Моссаду" та іншим силовим структурам щодо повалення режиму в Ірані.

Таким чином, військові плани США та Ізраїлю вже перебувають на стадії підготовки, проте початок нової операції залежить від рішення Трампа. Одним із найімовірніших періодів для можливих спільних ударів є час після проміжних виборів у США.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Сполучені Штати Америки дуже близькі до прийняття важливого рішення. А саме або укласти мирну угоду з Тегераном, абовідновити атаки по Ірану.