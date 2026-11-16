Спливли старі фотографії з Лавровим: у Німеччині перевіряють зв'язки фінансового радника АдН із Росією

У Німеччині перевіряють діяльність Юрія Крістофера Кофнера, економічного радника парламентської фракції ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Журналісти з'ясували, що він має зв'язки з російськими та білоруськими державними структурами, виступав у пропагандистських медіа й раніше публікував фотографії із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це йдеться в розслідуванні німецького видання Abendzeitung (AZ). Журналісти також виявили, що пов'язаний із Кофнером Інститут консервативної економічної політики пропонує за гроші готувати парламентські запити, законодавчі ініціативи та навіть виступи експертів для парламенту Баварії.

38-річний Юрій Крістофер Кофнер працює економічним референтом фракції АдН у парламенті Баварії. Паралельно він очолює Інститут консервативної економічної політики (IKW), який позиціонує себе як незалежну організацію з економічного аналізу.

Однак, як з'ясували журналісти, інститут пропонує послуги, безпосередньо пов'язані з парламентською роботою. Зокрема, підготовка запиту для депутатів коштує 49 євро, а законодавча ініціатива разом із пресрелізом та заздалегідь підготовленою цитатою для депутата – 149 євро. Послуги експерта оцінюють у 990 євро.

Звернути увагу на цю діяльність навесні 2026 року запропонував депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини Флоріан фон Брунн. У жовтні він звернувся до президентки парламенту Баварії Ільзе Айгнер із проханням перевірити ситуацію.

Особливе занепокоєння викликає те, що депутати та парламентська адміністрація, за даними розслідування, не знали про зв'язок інституту з працівником фракції АдН.

Російський напрямок

Кофнер має економічну освіту, а навчався він, зокрема, у навчальному закладі при Міністерстві закордонних справ Росії. У російських і білоруських державних медіа його представляли як радника АдН.

На старих фотографіях, які він сам публікував, Кофнер позував із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, політиком АдН Бйорном Гьокке та австрійським праворадикалом Мартіном Зельнером.

Журналісти Abendzeitung звернулися із запитами до 14 установ і організацій, зокрема регіональних осередків АдН та російських державних структур. Самому Кофнеру вони поставили понад 50 запитань. Під час спілкування він двічі погрожував журналістам юридичними наслідками.

Розслідування також виявило мережу експертів, пов'язаних із лібертарианськими, проросійськими та ультраправими середовищами. Деякі з них виступали на парламентських слуханнях у Баварії за пропозицією АдН, хоча парламентські комітети не знали про їхній зв'язок з інститутом Кофнера.

У 2023 році Кофнер розповідав російськомовному відеоканалу Golos Germanii, що був учасником Фонду підтримки публічної дипломатії імені Олександра Горчакова. Цю організацію створило Міністерство закордонних справ Росії для поширення російського бачення міжнародних подій. Сам Кофнер позитивно відгукувався про її діяльність.

За даними Abendzeitung, він також розповідав про роботу для одного із заступників мера Москви. За його словами, він щотижня аналізував західні медіа, зокрема інформацію про їхніх власників та керівників редакцій. Журналісти припускають, що йдеться про Олександра Горбенка.

На сайті власного інституту Кофнер зазначав, що координував у Москві проєкти у співпраці з Євразійською економічною комісією та адміністрацією президента Росії. Водночас на запитання журналістів, чи справді йдеться про структури Кремля, він прямо не відповів.

Пропагандистські медіа

У 2017 році Кофнер зняв для російського державного телеканалу RT фільм "М'яка окупація", присвячений впливу США на Німеччину. Російське медіа представило його як журналіста-розслідувача.

У вересні 2026 року він дав інтерв'ю російському державному медіа Sputnik, діяльність якого заборонена в Євросоюзі. Це інтерв'ю також транслював білоруський державний мовник.

Під час розмови Кофнер назвав український уряд "терористичним режимом", а інцидент із безпілотниками в аеропорту Лейпцига – інсценуванням або перебільшенням. Від імені АдН він заявив про необхідність рішення, яке визнавало б усі території, "звільнені російською армією".

Після запитань журналістів Кофнер пояснив, що використав слово "звільнені" лише з російської точки зору, описуючи військову ситуацію. Однак його висловлювання викликали додаткові запитання щодо позиції щодо війни Росії проти України.

Окрему увагу журналісти приділили роботі Кофнера в парламентській фракції та його приватному інституті. Він також працює на двох депутатів Бундестагу: Райнхарда Міксля та Райнера Ротфуса. Один із них найняв його на неповний робочий день, інший – на умовах незначної зайнятості.

Водночас у профілі Кофнера в LinkedIn і роботу у фракції, і керівництво інститутом було позначено як повну зайнятість. Сам він пояснив, що позначка щодо інституту з'явилася через помилку під час заповнення профілю.

Законодавство Баварії забороняє використовувати кошти парламентських фракцій та депутатів для фінансування партійної діяльності або приватних компаній. Юристи фракції АдН заперечили, що гроші спрямовувалися до інституту Кофнера. Водночас сам він не відповів журналістам, скільки годин на тиждень працює на кожній посаді.

Питання виникли й щодо фінансування IKW. До реєстру лобістів Бундестагу інститут внесли лише 3 листопада 2026 року, після того як журналісти почали ставити запитання. Спочатку в документах зазначалося, що джерел фінансування немає, але водночас були вказані пожертви на суму до 10 тисяч євро. Після публікації розслідування, 14 листопада, Кофнер змінив запис, зазначивши нульову суму пожертв.

Реакція парламенту

Президентка парламенту Баварії Ільзе Айгнер доручила адміністрації парламенту перевірити ситуацію. Водночас її повноваження обмежені формальною перевіркою, а повноцінно контролювати використання коштів парламентських фракцій може лише Вища рахункова палата.

Депутат Флоріан фон Брунн закликав залучити аудиторів. Він заявив, що побоюється неналежного використання бюджетних коштів. Фракція АдН відкидає звинувачення, а її юристи стверджують, що інститут не отримував від неї жодних замовлень.

Представники партій "Зелені" та "Вільні виборці" також назвали ситуацію незвичайною і підтримали перевірку. У фракції ХСС заявили, що використання парламентських грошей не за призначенням має мати чіткі наслідки.

Водночас Кофнер продовжує діяльність інституту. Його пропозиції з підготовки парламентських запитів і законодавчих ініціатив залишаються доступними на сайті IKW.

Журналісти також з'ясували, що Кофнер отримав запрошення на зустріч випускників Фонду Горчакова, хоча стверджує, що не співпрацює з ним щонайменше десять років. На захід він, за власними словами, не поїхав.

Натомість 16 жовтня 2026 року Кофнер відвідав державний прийом для Економічної ради Союзу в Мюнхенській резиденції. Участь у ньому він назвав великою радістю та честю. Водночас у фракції ХСС заявили журналістам, що не мають інформації про Кофнера.

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