"Сьогодні Україна не сама": у Польщі вшанували пам'ять жертв Голодоморів. Фото

У Польщі в суботу, 28 листопада, у День пам'яті жертв голодоморів відбулася спільна молитва на Вольському православному кладовищі у Варшаві. Учасники акції вшанували мільйони українців, котрі загинули від штучно створеного голоду.

Біля пам'ятника жертвам голодомору 1932–1933 років зібралося більше ста людей: учні українських шкіл, представники української громади Польщі, українські й іноземні дипломати, представники ЗМІ. Про це повідомив кореспондент "Укрінформу".

Учасники заходу принесли до пам'ятника лампадки, вінки та колоски.

"Ми вистояли тоді – вистоїмо і сьогодні"

Український посол у Польщі Василь Боднар нагадав, що джерело зла, яке в минулому столітті вбило мільйони наших громадян, залишається і сьогодні.

Колись Москва відбирала останні колоски, щоб продати збіжжя за кордон. Зараз росіяни вбивають, бомбардують і вивозять вкрадене українське зерно з тимчасово окупованих територій.

Акція на Вольському правосла... Джерело: Укрінформ / Юрій Банахевич Розгорнути

Акція на Вольському правосла... Джерело: Укрінформ / Юрій Банахевич Розгорнути

Акція на Вольському правосла... Джерело: Укрінформ / Юрій Банахевич Розгорнути

Акція на Вольському правосла... Джерело: Укрінформ / Юрій Банахевич Розгорнути

"Схилімо сьогодні наші голови у пам'ять про тих, хто постраждав від злочинного комуністичного режиму, від тих, хто поставив свою за ціль знищити Україну голодом. Ми вистояли тоді – вистоїмо і сьогодні", – сказав дипломат.

Боднар зазначив, що тоді Україна була самотньою, ізольованою Радянським союзом. Зараз ситуація змінилася:

"Сьогодні Україна не сама: вона має такого друга як Польща, має друзів в інших країнах. Серед нас сьогодні є десятки послів з країн, які щодня допомагають Україні, які з нами поряд".

Посол наголосив, що зло необхідно покарати, адже трагедії можуть повторитися.

Український посол у Польщі Василь Боднар. Джерело: Укрінформ / Юрій Банахевич

Посол Василь Боднар. Джерело: Укрінформ / Юрій Банахевич

Акція на Вольському правосла... Джерело: Укрінформ / Юрій Банахевич Розгорнути

Голова Об'єднання українців у Польщі Мирослав Скірка також виступив перед людьми. Він закликав робити висновки з минулого, інакше доведеться готуватися до того, що в наступних поколіннях ці уроки повторюватимуться.

"Це дуже болюча лекція. Люди, які помирали від голоду, були примусово забуті своїми сусідами. Пам'ятаємо про те, що Україна не могла згадувати про цю жахливу трагедію. І після цього забуття прийшло відновлення пам'яті – і потрібно було про це почати говорити й усвідомлювати, що наш сусід, із яким, на жаль, потрібно нам жити, – це сусід, який постійно бреше, який постійно говорить неправду, який постійно називає речі навпаки", – заявив Скірка.

Голова Об'єднання українців... Джерело: Укрінформ / Юрій Банахевич Розгорнути

Голова ОУП Мирослав Скірка. Джерело: Укрінформ / Юрій Банахевич

Очільник ОУП додав, що, попри агресивні дії сусідів, українці мають право зберегти свою ідентичність, а також брати відповідальність за сьогодення та майбутнє. Вшанування жертв голодоморів – це не простий церемоніал, а зобов'язання до дій.

Скірка також згадав про українських військових, які перебувають на фронті та які повернулися з передової пораненими. Вони потребують підтримки, адже це є частиною суспільної відповідальності перед народом, наголосив активіст.

Акція на Вольському правосла... Джерело: Укрінформ / Юрій Банахевич Розгорнути

Акція на Вольському правосла... Джерело: Укрінформ / Юрій Банахевич Розгорнути

Акція на Вольському правосла... Джерело: Укрінформ / Юрій Банахевич Розгорнути

Акція на Вольському правосла... Джерело: Укрінформ / Юрій Банахевич Розгорнути

Акція на Вольському правосла... Джерело: Укрінформ / Юрій Банахевич Розгорнути

Акція на Вольському правосла... Джерело: Укрінформ / Юрій Банахевич Розгорнути

Як раніше писав OBOZ.UA, незадовго до Дня пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій, який в Україні припадає на четверту суботу листопада, у Берлінському соборі (Berliner Dom) у столиці Німеччини відслужили екуменічне поминальне богослужіння, щоб вшанувати мільйони загиблих українців. Після цього там відбувся концерт-реквієм "Голос землі".