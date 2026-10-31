Снаряди для HIMARS можуть стати керованими: у США випробували інновацію

Американський виробник зброї Lockheed Martin спільно з армією США продемонстрували нову технологію, яка дозволяє змінювати координати цілі для реактивних снарядів GMLRS уже після їхнього запуску. Йдеться про системи реактивного залпового вогню HIMARS, які перебувають на озброєнні, зокрема, в українських військових. Нова розробка потенційно може значно підвищити ефективність систем HIMARS.

Проте очікувати передачі цієї технології українцям, як і іншим партнерам та союзникам США поки не варто. Про це пише румунське Defense Romania.

Про що мова

GMLRS – сімейство американських керованих реактивних снарядів калібру 227 мм у межах MFOM. "Керовані" у даному випадку означають, що снаряди відносяться до розряду "високоточної зброї" (на відміну від будь-яких, старих і нових російських РСЗВ). Снаряди застосовуються в реактивних системах залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.

Бойова головка снаряду – це ракета. Вона має три варіанта підриву: контактний, відтермінований та повітряний, призначений для знищення противника на відкритих позиціях.

Загалом сімейство GMLRS складається з двох ракет: М30 і М31. Ракети M30 і M31, за винятком їхніх бойових частин, ідентичні. М30 має касетну БЧ, а М31 – осколково-фугасну.

Що нового вигадали

Снаряди GMLRS. Джерело: Wikipedia

Випробування відбулися на американському полігоні White Sands Missile Range. Під час демонстрації реактивний снаряд GMLRS запустили з установки HIMARS, після чого вже в польоті передали йому нові координати цілі за допомогою каналу зв'язку Strigo та системи Remote Interceptor Guidance-360 (RIG-360).

За твердженням Lockheed Martin, снаряд змінив напрямок польоту та успішно уразив рухому ціль.

RIG-360 і раніше використовувалася у системі наведення HIMARS. Але зазвичай координати для GMLRS визначалися ще до запуску і снаряд використовував інерційну навігацію та GPS, щоб маневрувати та більш точно наводитися на вже вказану ціль.

"По суті, зброя типу "вистрілив і забув" стає такою, яку можна коригувати, перенаправляти та навіть націлювати на зовсім іншу ціль, якщо ситуація на полі бою змінюється", – зазначають в Defense Romania.

Чи варто очікувати на зміну боєприпасів

РСЗВ HIMARS. Ілюстративне фото.

Важливо, що для впровадження нової можливості не потрібно створювати принципово новий боєприпас або пускову установку. Йдеться лише про інтеграцію додаткових технологій передачі даних.

Водночас автоматичної передачі цієї технології союникам США очікувати не варто, вважають експерти.

В Lockheed Martin не розкрили деталей щодо стійкості каналу зв'язку до перешкод та дальності його роботи. Тому наразі залишається незрозумілим, чи взагалі дійде розробка від демонстрацій до практичного застосування.

HIMARS в Україні

Зеленський відвідав бригаду,... Джерело: Скриншот Розгорнути

Нагадаємо: президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні окремо зустрічався зі зброярами з Lockheed Martin. Під час переговорів сторони обговорили подальший розвиток співпраці, зокрема спільне виробництво озброєння, обмін технологіями та розширення можливостей у сфері протиповітряної оборони. Зеленський зазначав, що Lockheed Martin є одним із найсильніших оборонних підприємств США, з яким Україна вже давно співпрацює.

Пріоритетними мішенями для HIMARS українські захисники вважають не тільки російські далекобійні гаубиці, а й польові укріплення. Зокрема, до цього переліку входять склади, пункти управління дронами тощо. Про це розповів командир реактивного взводу 148 окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ ЗСУ, молодший лейтенант Герман на псевдо "Крафт".

А загалом технології, які нині застосовує Україна у війні з Росією, стрімко змінюються. Україна перебуває на вістрі подій і розвитку сучасних військових технологій. Про те, як вже змінилось застосування зброї ЗСУ у війні, OBOZ.UA окремо розповідає тут.