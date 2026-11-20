"Складна річ": Трамп оцінив, чи можлива угода з Китаєм та Росією про обмеження ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп вважає, що досягти домовленості з Китаєм і Росією про обмеження ядерних арсеналів буде непросто. Водночас посадовець не відмовлятиметься від цієї ідеї.

Адже очільник США вважає її необхідною. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Reuters після тристоронньої зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном і диктатором Росії Володимиром Путіним у Китаї.

Американський президент підтримує концепцію обмеження ядерного озброєння, однак її реалізація потребуватиме складних переговорів. Трамп пояснив, що державам, які мають великі ядерні арсенали, психологічно важко погодитися на їх скорочення.

"Мені подобається ця концепція, але з погляду суто переговорного процесу президенту дуже важко цього досягти", – сказав він.

Трамп навів як приклад ситуацію, коли країна, що має 4000 ядерних боєголовок, повинна погодитися відмовитися від половини свого арсеналу. Це непросте рішення, однак він продовжуватиме порушувати цю тему, оскільки вважає, що відповідні домовленості мають бути досягнуті.

Одним із пріоритетів Трампа під час поїздки до Китаю було започаткування тристоронніх переговорів щодо контролю над ядерними озброєннями. Водночас Пекін наразі неохоче долучається до таких обговорень, оскільки активно нарощує власний ядерний арсенал.

До 2030 року Китай може мати понад 1000 оперативних ядерних боєголовок. Для порівняння, за оцінкою Bulletin of the Atomic Scientists, у 2023 році китайський арсенал налічував близько 410 боєголовок.

Росія, за оцінками того ж видання, станом на березень 2026 року мала приблизно 5420 ядерних боєголовок, а США – близько 3708, згідно з окремими даними.

У спільній заяві за підсумками переговорів лідери підтвердили, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести. Також вони домовилися про діалог щодо зниження ядерних ризиків і запобігання поширенню ядерної зброї.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що за результатами тристоронньої зустрічі на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) лідери США, КНР і РФ Дональд Трамп, Сі Цзіньпін та Володимир Путін узгодили коротку спільну декларацію. Про війни в Україні й Ірані, які почали двоє учасників перемовин, у документі не згадується.