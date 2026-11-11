Скільки балістичних ракет на місяць здатен випускати Іран, попри пошкоджену промисловість: у Bloomberg розкрили цифри

Попри багатомісячні авіаудари США та Ізраїлю, Іран здатний виробляти близько 50 балістичних ракет на місяць – приблизно половину від довоєнного показника. За оцінками західної розвідки, у його арсеналі може залишатися щонайменше 1700 таких ракет.

Про це пише Bloomberg. Видання зазначає, що Іран зберіг достатній ракетний потенціал, аби становити серйозну загрозу в разі відновлення бойових дій.

За оцінкою військової розвідки, яку навів західний посадовець, звичайні збройні сили країни зазнали значних втрат унаслідок американських та ізраїльських ударів. Водночас Тегеран продовжує виготовляти ракети, хоча й приблизно вдвічі повільніше, ніж до війни.

Тим часом Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оприлюднив відео, на якому, за його твердженням, показано відкриття нового підземного "ракетного міста". Запис опублікували у вівторок, 10 листопада.

Крім того, Іран може мати тисячі ударних безпілотників типу Shahed. Таку оцінку навів Джим Ламсон – запрошений науковий співробітник кафедри військових досліджень Королівського коледжу Лондона та колишній аналітик ЦРУ, який спеціалізувався на Ірані та Близькому Сході.

Водночас точно оцінити запаси іранської зброї складно. Невідомо, скільки ракет і дронів країна мала до початку війни та скільки нових боєприпасів виготовила на заміну тим, які були випущені або знищені.

Тим часом міністр оборони США Піт Гегсет у вівторок заявив, що понад 80% ядерної промислової бази Ірану було знищено. Про це він сказав під час пресконференції, де відповідав на звинувачення, що стосувалися переважно його дій під час війни проти Ірану та американських військових операцій у Карибському басейні.

Водночас, попри повідомлення про скорочення військових запасів, США мають сотні тисяч високоточних бомб, тисячі крилатих ракет BGM-109 Tomahawk виробництва Raytheon і сотні малопомітних крилатих ракет JASSM. Частину цих озброєнь, однак, було залучено із запасів, призначених для інших регіонів, зокрема Індо-Тихоокеанського регіону та Європи.

Цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає за потрібне завдавати нових ударів по Ірану. Водночас американська блокада залишається чинною та завдає Тегерану значних економічних збитків. Іран тим часом продовжує атакувати комерційні судна.

У відео КВІР, оприлюдненому напівофіційним інформагентством Fars, начальник штабу збройних сил Ірану генерал Алі Абдоллахі звернувся до військових на одному з ракетних об'єктів. Він попередив, що "сюрпризи майбутньої війни розкриватимуться один за одним".

Окремим викликом для американських військ залишаються запаси ракет-перехоплювачів. За підрахунками Bloomberg Economics, для перехоплення понад 6000 іранських ракет, випущених у регіоні, було використано щонайменше 1000 ракет Patriot PAC-3 виробництва Lockheed Martin. Кожна з них коштує близько $4 млн, а річні обсяги виробництва становлять лише 650 одиниць.

За оцінками Ізраїлю, до початку війни Іран мав близько 2500 балістичних ракет. Водночас, за підрахунками Bloomberg Economics, від початку конфлікту 28 лютого Тегеран запустив понад 4900 ударних безпілотників типу Shahed із гвинтовими двигунами та щонайменше 2200 балістичних ракет.

Ламсон пояснив, що наявні запаси компонентів дають Ірану змогу продовжувати складання ракет, попри те що американські авіаудари суттєво обмежили можливості країни нарощувати їх виробництво.

Крім того, західні розвідувальні служби повідомили, що Росія постачає Ірану ударне озброєння. Водночас його тип і кількість залишаються невідомими.

За словами Ламсона, публічні оцінки нинішніх запасів іранської зброї суттєво різняться, а невизначеність навіть більша, ніж щодо довоєнних арсеналів. Це пов'язано не лише з тим, що початкові оцінки наводилися у вигляді діапазонів, а й із браком достовірних даних про кількість ракет, виготовлених від початку війни в лютому.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Іран відновив оперативний доступ до 30 із 33 ракетних об'єктів уздовж Ормузької протоки, попри американські удари. За даними американської розвідки, Тегеран також зберіг близько 70% довоєнних запасів ракет і приблизно 70% мобільних пускових установок.

Крім того, Іран відновив доступ приблизно до 90% своїх підземних ракетних сховищ і пускових установок. Їхній стан оцінюють як частково або повністю функціональний.