Швейцарія може послабити обмеження на експорт зброї: в країні проведуть референдум

Швейцарія обговорить можливе послаблення обмежень на експорт зброї та військової техніки вітчизняного виробництва. Громадяни країни зможуть висловитися за чи проти під час референдуму, заплановано на 29 листопада.

Як пише Bloomberg, давній нейтралітет держави похитнувся після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Ця тема стала особливо гарячою відтоді, як уряд підтримав санкції Європейського Союзу проти РФ у 2022-му. Навіть це рішення критики називали порушенням нейтралітету, але все ж офіційний Берн досі зберігає частину економічних санкцій.

"Швейцарії дуже важко знайти послідовну стратегію – принаймні від початку війни в Україні. В ідеалі ми хотіли б усе й одразу: бути постійно нейтральними, але також постачати зброю, коли нам це зручно. Але це просто неможливо", – пояснила професорка міжнародного права Лозаннського університету Евелін Шмід.

Згідно з чинним законодавством, посиленим наприкінці 2021 року, відправка зброї країнам, що беруть участь у конфліктах, суворо заборонена.

Це змусило Швейцарію відмовитися від військової допомоги Україні. До прикладу, у 2023 році державному виробнику зброї Ruag AG заборонили продати майже 100 танків Німеччині, яка планувала відновити їх для постачання Силам оборони.

ВПК-підприємства підтримують ідею пом'якшити правила, стверджуючи, що ці принципи шкодять бізнесу. Уряд також підтримує поправку, зазначаючи, що національна безпека буде підірвана без сильного сектору, інтегрованого в глобальні ланцюги військового постачання.

Які результати референдуму прогнозують

Наприкінці 2025-го парламент вніс зміни до так званого Закону про військові матеріали, але їх було оскаржено та призначено референдум.

Голосування відбудеться в неділю, 29 листопада. Згідно з опитуваннями громадської думки, боротьба буде напруженою. Підтримка експорту зброї може досягнути 49%, але перевага не перевищує 3 відсоткових пунктів.

Деякі швейцарці виступають проти змін до законодавства, побоюючись, що це означатиме, що Швейцарія втратить контроль над кінцевим пунктом призначення зброї.

Нагадаємо: нейтралітет Швейцарії не завжди заважав їй продавати військову техніку. Під час Другої світової війни країна постачала зброю та інші матеріали нацистській Німеччині та фашистській Італії, а також надавала фінансування, що безпосередньо сприяло воєнним зусиллям країн Осі.

Як раніше писав OBOZ.UA, країна-агресорка Росія за час повномасштабного вторгнення отримала щонайменше 110 000 швейцарських патронів, незважаючи на санкції, що діяли з 2014 року. Набої надходили через Словенію і Киргизстан.