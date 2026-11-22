Шведський політик виявився актором фільмів для дорослих: ситуацією могла скористатися Росія

У Швеції звільнили керівника муніципалітету Йоккмокк Ларса Ерікссона після того, як спливла інформація про його роботу в порноіндустрії. Місцева влада побоювалася, що це може зробити чиновника вразливим до шантажу з боку іноземних держав, насамперед Росії.

Про це повідомляє видання New York Post. За його даними, увагу до минулого Ерікссона привернули два відверті відео, опубліковані у 2025 та 2026 роках, які знову з'явилися в мережі.

56-річний чиновник виступав під псевдонімом Ганс: він не лише знімався у фільмах для дорослих, а й продюсував їх. Цим він займався з 2018-го до 2022 року, причому щонайменше в одній зі створених ним стрічок з'явився як актор.

13 жовтня Ерікссона відсторонили від виконання обов'язків, а керівництво муніципалітетом тимчасово передали іншому посадовцю. Однак уже за тиждень його поновили на посаді, хоча й зі значно меншими повноваженнями: він більше не відповідав за кадрові питання, фінанси та бюджет.

Зрештою, 3 листопада сторони домовилися про припинення трудових відносин. За умовами угоди, колишній керівник отримав вихідну допомогу в розмірі семи місячних зарплат.

Особливе занепокоєння викликало стратегічне значення Йоккмокка. Муніципалітет розташований у шведській частині Арктичного кола, де зосереджені об'єкти гідроенергетичної інфраструктури та розташована військова авіабаза країни.

"Сам по собі муніципалітет становить значний інтерес для іноземних держав, передусім я маю на увазі Росію. Наявність такого чинника вразливості в муніципалітеті, який має важливе значення з погляду безпекової політики, є не найкращою ситуацією. Муніципалітету доведеться усунути цю проблему", – сказав професор Уппсальського університету Олле Лундін.

Сам Ерікссон запевнив, що його робота в порноіндустрії не збігалася з періодами перебування на державних посадах. Він також стверджував, що не контролював публікацію відео продюсерською компанією, зокрема й після того, як припинив співпрацю з індустрією.

"З огляду на те, що йдеться про законну, хоча й табуйовану діяльність, яка припинилася більш ніж за два роки до того, як я отримав право обіймати посаду в муніципалітеті, мені важко зрозуміти, як це могло на щось вплинути", – зазначив він.

Раніше Ерікссон був депутатом шведського парламенту – Риксдагу. З жовтня 2012 року до березня 2018-го він представляв округ Вестманланд від Соціал-демократичної партії.

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