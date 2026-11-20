Шпигував за компанією, яка постачає зброю Україні: у США заарештували росіянина

У США заарештували громадянина Росії Ігоря Дью, якого підозрюють у шпигунстві за американською технологічною та оборонною компанією, що допомагає Україні. За версією слідства, чоловік збирав конфіденційну інформацію про підприємство та його співробітників, діючи в інтересах російської влади.

Росіянину висунули обвинувачення у діяльності на користь іноземного уряду, переслідуванні людей та шахрайстві з документами. Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції США. За даними Financial Times, об'єктом його діяльності могла бути американська компанія Palantir, хоча офіційно її назву не розголошують.

Як росіянин збирав інформацію про оборонну компанію

Згідно з матеріалами справи, Ігор Дью незаконно потрапив на територію США у червні 2026 року після вербування через Telegram. Спочатку він вирушив із Росії до Стамбула, звідки дістався Мексики. Там його зустріла людина, яка допомогла перетнути американський кордон.

Слідчі стверджують, що куратори доручили чоловікові збирати відомості про каліфорнійську компанію, яка постачає Україні озброєння. Свої дії він мав здійснювати в інтересах Росії, яка продовжує війну проти України.

За вказівкою спільників підозрюваний відвідував кав'ярню неподалік офісу підприємства в Пало-Альто. Там він намагався встановити особи працівників та непомітно фотографувати екрани їхніх ноутбуків під час роботи.

Крім того, Дью розшукував домашні адреси співробітників, зокрема одного з керівників компанії, та збирав відомості про їхнє приватне життя.

Під час обшуку правоохоронці вилучили близько 18 тисяч доларів готівкою, телефони, ноутбуки, мережеве обладнання та записи з персональними даними працівників.

Серед знайденого був блокнот із десятьма адресами, значна частина яких належала співробітникам компанії. Також слідчі виявили детальні досьє щонайменше на трьох людей.

У документах містилися відомості про членів родин, освіту, професійну діяльність, а також оцінки особистих сильних і слабких сторін працівників.

Переслідування співробітниці та підроблені документи

Окремий епізод справи стосується переслідування однієї зі співробітниць компанії. За версією обвинувачення, росіянин їхав за її автомобілем майже 50 кілометрів – від офісу в Пало-Альто в напрямку Сан-Франциско.

Жінка намагалася відірватися від переслідувача, змінюючи маршрут і звертаючи на другорядні дороги. Однак Дью продовжував рухатися за нею, порушуючи правила дорожнього руху, зокрема проїжджаючи на червоне світло.

Побоюючись за власну безпеку, співробітниця зателефонувала до служби 911. За рекомендацією правоохоронців вона попрямувала до поліцейського відділку, після чого переслідування припинилося.

Також агенти ФБР виявили документи, які, за даними слідства, росіянин планував використовувати для видавання себе за громадянина США.

Правоохоронці перехопили дві міжнародні посилки, у яких містилися підроблене каліфорнійське посвідчення особи, картка соціального страхування та змінений американський паспорт на ім'я Г'ю Лендрі Джонса.

Як з'ясували слідчі, паспорт спочатку був справжнім і належав іншій людині, однак згодом у ньому замінили фотографію та персональні дані.

Що загрожує затриманому росіянину

Заступник директора відділу контррозвідки та шпигунства ФБР Роман Рожавський заявив, що Ігоря Дью, ймовірно, завербували, фінансували та координували представники російської влади.

За словами посадовця, Москва може залучати таємних агентів і кримінальних посередників для отримання переваги у війні проти України. Водночас такі методи не звільняють причетних від відповідальності.

Прокурор США у Північному окрузі Каліфорнії Крейг Міссакіан наголосив, що американська влада не дозволить іноземним державам використовувати Кремнієву долину для проведення розвідувальних операцій.

Ігор Дью вперше постав перед судом 2 листопада 2026 року і відтоді перебуває під вартою. Наступне засідання федерального суду заплановане на 24 листопада.

За окремими пунктами обвинувачення росіянину загрожують:

До 10 років ув'язнення за діяльність як агента іноземного уряду, штраф до 250 тисяч доларів та три роки нагляду після звільнення.

До 5 років позбавлення волі за змову з метою діяти як іноземний агент і переслідування, штраф до 250 тисяч доларів та три роки нагляду.

До одного року ув'язнення за шахрайство з документами, штраф до 100 тисяч доларів та один рік нагляду.

У Міністерстві юстиції США наголосили, що всі висунуті обвинувачення наразі є твердженнями сторони обвинувачення. Ігор Дью вважається невинуватим, доки його провину не буде доведено в судовому порядку.

Нагадаємо, у Польщі передали до суду справу громадянина України, якого обвинувачують у співпраці з російською розвідкою. За версією слідства, чоловік допомагав двом іншим українцям готувати диверсії на залізничній інфраструктурі восени 2025 року.

Як писав OBOZ.UA, наприкінці серпня в Німеччині затримали 24-річного українця, який, за даними слідства, облаштував схованку зі зброєю неподалік Берліна за вказівками російських спецслужб. Також його могли залучити до підготовки диверсій у Європі.