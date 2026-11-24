Шлях до тривалого миру: Пашинян ініціював зміни до Конституції Вірменії з відмовою від претензій на Карабах

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 23 листопада представив проєкт нової Конституції країни. Він заявив, що після її ухвалення Вірменія підпише та ратифікує мирну угоду з Азербайджаном, а також зможе забезпечити тривалий мир між державами.

Про оприлюднення документа повідомляє APA з посиланням на вірменські ЗМІ. Також, про обіцянку Пашиняна укласти мирну угоду після ухвалення нового Основного закону пишenm місцеві медіа. У зверненні до громадян прем'єр заявив, що ставить на карту цього питання "весь свій моральний, політичний і людський авторитет".

Передумови миру

Головна зміна в новому проєкті стосується його преамбули. У ній більше немає посилання на Декларацію незалежності Вірменії від 23 серпня 1990 року, яка згадує рішення 1989 року про об'єднання Вірменської РСР і Нагірного Карабаху.

Саме ця норма стала одним із головних каменів спотикання у відносинах Єревана та Баку. Азербайджан вимагає змінити Конституцію Вірменії, вважаючи згадку про Декларацію незалежності підтвердженням територіальних претензій на його територію. Від усунення цієї суперечності залежить підписання остаточної мирної угоди.

Водночас історія конфлікту навколо Карабаху має важливе значення для розуміння нинішніх домовленостей. Після першої Карабаської війни 1988–1994 років вірменські та карабаські сили встановили контроль над більшою частиною Нагірного Карабаху та кількома прилеглими районами Азербайджану. За даними дослідницької служби Конгресу США, йшлося приблизно про 14% території країни. Резолюції Ради Безпеки ООН 1993 року вимагали виведення окупаційних сил з азербайджанських територій.

Цей аспект має певну паралель з українським досвідом російської окупації Криму та частини Донбасу. В обох випадках йшлося про захоплення територій міжнародно визнаної держави та спроби закріпити контроль над ними. Водночас історичні обставини двох конфліктів відрізняються.

Політична ставка Пашиняна

Під час обговорення конституційних змін Пашинян запропонував винести новий Основний закон на загальнонаціональний референдум. Він також озвучив власні політичні зобов'язання залежно від результатів голосування.

Якщо громадяни відхилять проєкт Конституції, прем'єр пообіцяв піти у відставку. Якщо ж документ отримає підтримку, він не балотуватиметься на посаду глави уряду на наступних парламентських виборах.

Водночас для проведення референдуму ще необхідно отримати підтримку парламенту. За інформацією Reuters, правлячій партії "Громадянський договір" бракує шести голосів для необхідної конституційної більшості. Дата можливого референдуму поки не визначена.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Азербайджан повернув контроль над Нагірним Карабахом у вересні 2023 року після військової операції. Тоді більшість із приблизно 120 тисяч етнічних вірмен, які проживали в регіоні, виїхали до Вірменії.