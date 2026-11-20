Сенат США заблокував резолюцію, яка зобов’язує Трампа припинити війну в Ірані

У четвер, 19 листопада, Сенат США відхилив резолюцію, яка мала зобов'язати президента Дональда Трампа припинити військові дії проти Ірану. Ініціатива демократів не набрала необхідної кількості голосів, попри підтримку з боку кількох сенаторів-республіканців.

Як повідомляє The Hill, за ухвалення документа проголосували 48 сенаторів, тоді як 51 виступив проти. Подібні ініціативи вже не вперше виносяться на голосування в Сенаті цього року, однак цього разу демократи розраховували на успіх після проміжних виборів у листопаді, під час яких чимало американців підтримали їхніх кандидатів, зокрема через незгоду з продовженням війни проти Ірану.

Як голосували сенатори

До більшості демократів приєдналися троє республіканців, які й раніше підтримували подібні ініціативи. Йдеться про Сьюзен Коллінз від штату Мен, Лізу Мурковскі від Аляски та Ренда Пола від Кентуккі.

Водночас сенатор-демократ Джон Феттерман із Пенсильванії, відомий своєю підтримкою Ізраїлю, став єдиним представником своєї партії, який проголосував проти резолюції.

Республіканець Том Тілліс із Північної Кароліни, який у вересні підтримував аналогічний документ, цього разу змінив позицію. Він пояснив, що резолюції відрізняються між собою, а нинішня ініціатива фактично є лише політичною заявою Конгресу.

"Я підтримував деякі з них. Але ви ж розумієте, що резолюції відрізняються одна від одної. Ця не надходить до президента, тому є лише заявою Конгресу", – зазначив Тілліс.

Сенатор додав, що вже висловлював свою позицію щодо війни і не бачить потреби голосувати за документ демократів, аби повторити її.

Резолюція про воєнні повноваження мала переважно політичне значення. Демократи прагнули зафіксувати позицію республіканців щодо продовження бойових дій, розуміючи, що навіть у разі проходження документа через Конгрес президент Трамп навряд чи підтримав би обмеження власних повноважень.

Це стало першим голосуванням щодо відповідної резолюції в будь-якій із палат Конгресу після листопадових проміжних виборів.

Водночас ще в середині вересня Палата представників США підтримала аналогічну ініціативу демократа Сета Моултона. Тоді за обмеження військових дій Трампа проти Ірану проголосували 220 законодавців, проти – 204. До демократів приєдналися семеро республіканців.

Витрати США на війну проти Ірану зросли

Голосування в Сенаті відбулося на тлі подальшого збільшення американських витрат на військову кампанію проти Ірану. Якщо в жовтні вони перевищували 47 млрд доларів, то станом на 13 листопада вартість бойових дій сягнула 48,3 млрд доларів.

Оновлені дані оприлюднив заступник фінансового контролера Пентагону з питань бюджету та асигнувань Артур Міллер. Про це він повідомив сенатору Річарду Блюменталю під час слухань у Комітеті Сенату зі збройних сил у четвер.

Зазначена сума охоплює витрати на боєприпаси, заміну військового обладнання та проведення операцій. Водночас до неї не включено повний обсяг збитків, завданих американським військовим об'єктам на Близькому Сході.

Таким чином, фактична вартість військової кампанії для Сполучених Штатів може бути ще вищою.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про необхідність остаточно усунути загрозу з боку Ірану. За його словами, Тегеран намагається відновити свою ядерну програму, що становить серйозну небезпеку для Ізраїлю.

Як писав OBOZ.UA, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі висунув Сполученим Штатам ультиматум, закликавши Вашингтон погодитися на вимоги Тегерана або готуватися до військової відповіді. Він наголосив, що іранська пропозиція передбачає припинення війни на всіх фронтах, а на її розгляд американська сторона має два дні.