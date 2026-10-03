Саудівська Аравія планує наступ на хуситів, щоб деблокувати Червоне море – Reuters

Саудівська Аравія планує провести наступальну операцію проти підтримуваних Іраном єменських хуситів. Серед варіантів, які розглядає Ер-Ріяд, – наступальні дії вздовж узбережжя з метою забезпечення безпеки морського шляху через Червоне море або наступ на кількох фронтах.

Про це пише Reuters із посиланням на регіональні та західні чиновників. Операцію збираються розпочати в найближчі тижні. Вона буде проводитися під керівництвом єменських сухопутних сил, що перебувають під контролем Ер-Ріяда, та підтримуватися саудівськими авіаударами.

Хоча США вже надають розвідувальні дані для підтримки операцій Ер-Ріяда в Ємені, а деякі країни Близького Сходу та Європи надають королівству переважно оборонну військову допомогу, очікується, що союзники Саудівської Аравії не братимуть безпосередньої участі в бойових операціях.

Шестеро осіб, обізнаних із підготовкою Саудівської Аравії, не змогли назвати точні терміни початку наступу: їхні оцінки коливалися від "протягом тижня" до "після проміжних виборів у США на початку листопада".

Ключовою метою запланованого наступу є повернення територій, швидко захоплених хуситами минулого місяця, коли вони просунулися вздовж узбережжя та взяли під контроль протоку Баб-ель-Мандеб.

"За словами чиновників з країн Перської затоки та Ємену, саудівці розглядають два можливі варіанти наступу: або вузькоспрямовану атаку на район навколо Баб-ель-Мандеб, або більш масштабний наступ, що також включатиме інші синхронізовані атаки на кількох фронтах по всьому Ємену – у провінціях Аль-Байда, Маріб, Таїз та Аль-Джауф", – сказано в статті.

За словами чиновників, для наступальної операції може бути мобілізовано понад 100 000 єменських військовослужбовців, залежно від її масштабів.

Нагадаємо: Саудівська Аравія вступила у громадянську війну в сусідньому Ємені у 2015 році на чолі арабської коаліції на підтримку міжнародно визнаного уряду, який хусити витіснили зі столиці Сани.

Сторони здебільшого дотримувалися перемир’я, укладеного у 2022 році, аж до цього року, коли хусити розпочали ракетні та дронові атаки на саудівські судна та нафтову інфраструктуру – це стало наслідком війни з Іраном.

Західні дипломати та чиновники країн Перської затоки заявили: Ер-Ріяд дійшов висновку, що не може розпочинати нові мирні переговори з хуситами в Ємені, поки бойовики контролюють Баб-ель-Мандеб, що дає їм значний вплив на ситуацію у світі.

Що відбувається в Червоному морі

Єменські хусити 11 вересня захопили стратегічний острів Перім у Баб-ель-Мандебській протоці на півдні Червоного моря. Урядові сили Ємену залишили острів, а бойовики також встановили контроль над прибережним містом Дхубаб на материку.

Перім розташований у Баб-ель-Мандебській протоці, яка з'єднує Червоне море з Аденською затокою. Контроль над островом посилює позиції хуситів на одному з ключових морських маршрутів світу,який набув особливого стратегічного значення після блокади Ормузької протоки.

Контроль хуситів над Баб-ель-Мандебською протокою може стати більшим важелем впливу, ніж навіть блокування Ормузької протоки. Адже через неї проходить приблизно 15% світового трафіку морських перевезень і до третини – контейнерних.

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