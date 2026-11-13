Саудівська Аравія має понад 100 пускових до Patriot, але її "прикриває" Єгипет: у чому причина

Саудівська Аравія має один із найбільших у світі парків зенітно-ракетних комплексів Patriot – у її розпорядженні перебувають 108 пускових установок. Однак на тлі загальносвітового дефіциту ракет до цих систем країна, схоже, змушена шукати альтернативні способи захисту свого повітряного простору.

Одним із таких рішень стало залучення єгипетських військових, які вже кілька місяців перебувають на саудівській території та виконують оборонні завдання. Про це пише видання Defense Arabic.

Єгипетські військові забезпечують ППО Саудівської Аравії

Міністр закордонних справ Єгипту Абдель-Аті під час виступу для France24 9 листопада 2026 року підтвердив, що військовослужбовці його країни вже кілька місяців перебувають у Саудівській Аравії. За його словами, вони виконують виключно оборонні завдання, зокрема беруть участь у забезпеченні протиповітряної оборони.

Як зазначають у Defense Arabic, Єгипет виходить із того, що безпека Саудівської Аравії безпосередньо впливає на стабільність усього регіону. Тому захист країни від єменських хуситів розглядають як спільну справу.

Водночас офіційний Каїр не хоче посилювати ескалацію. Саме тому єгипетський військовий контингент не залучений до наступальних операцій.

Які системи ППО можуть використовувати єгипетські військові

За припущенням авторів Defense Arabic, для захисту Саудівської Аравії єгипетські військові можуть використовувати не лише німецькі зенітно-ракетні комплекси IRIS-T та С-300ВМ "Антей-2500", а й системи "Бук" і "Тор" радянського та російського виробництва.

У Defense Express додають, що, за доступними у відкритому доступі даними, Єгипет може мати на озброєнні:

18 пускових установок до С-300ВМ;

щонайменше шість пускових до IRIS-T;

40 пускових до ЗРК "Бук" різних модифікацій;

орієнтовно 20 комплексів "Тор" різних модифікацій.

С-300ВМ "Антей-2500" має заявлену можливість перехоплювати балістичні цілі.

Саудівська Аравія все одно потребуватиме ракет до Patriot

Попри допомогу Єгипту, Саудівська Аравія, ймовірно, продовжить претендувати на постачання ракет для американських ЗРК Patriot. У Defense Express припускають, що навіть за наявності додаткового союзника для забезпечення протиповітряної оборони країна як традиційний партнер США намагатиметься отримати свою частку ракет на тлі їхнього світового дефіциту.

Як повідомляв , у неділю, 8 листопада, стало відомо про те, що до Саудівської Аравії готується відправка бійців з Сирії. Таке рішення було прийняте Дамаском на тлі загострення боїв у Ємені. Війська планують розмістити біля єменського кордону, щоб за потреби допомогти Ер-Ріяду в боротьбі з хуситами.