Румунські F-16 збили два безпілотники, які порушили повітряний простір країни – Міноборони

У Румунії ввечері 17 жовтня збили два російських БпЛА, які перетнули кордон країни над Чорним морем. Для цього військові задіяли винищувачі F-16.

Про це повідомила пресслужба Міністерства національної оборони у X (Twitter). "Знешкоджені цілі були ударними дронами типу "Герань" із реактивним двигуном", – уточнили згодом у відомстві.

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О 17:43 суботи два літаки F-16 Повітряних сил Румунії піднялися в повітря з 86-ї авіабази "Борча" (повіт Келераш на півдні країни).

Це відбулося після того, як румунська система радіолокаційного спостереження виявила групу повітряних цілей, що маневрували приблизно за 120 кілометрів на схід від острова Зміїний і рухалися в південно-західному напрямку.

На ліквідацію реактивних "Шахедів" знадобилося всього кілька хвилин:

о 17:59 перша ціль увійшла в повітряний простір Румунії, а о 18:01 була збита пострілом із F-16;

о 18:01 у повітряному просторі з'явилася друга ціль, її збив інший літак F-16 о 18:05.

Обидва БпЛА були знешкоджені на схід від Суліни над територіальними водами Румунії.

Суліна є містом у повіті Тул... Джерело: Скриншот Google Maps Розгорнути

Повний текст допису (мовою оригіналу). Джерело: Скриншот X (Twitter) @MApNRomania

Як писав OBOZ.UA, нещодавно в територіальних водах Румунії дрон вперше атакував нафтовий танкер. Ідеться про корабель YARA J під прапором Коморських Островів, на якому в момент удару перебувало 17 членів екіпажу з Сирії, Індії та Ірану. Цивільне торгове судно прямувало до України.