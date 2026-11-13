Румунія вслід за Польщею хоче збільшити контингент США на тлі загроз із боку Росії – FT

У Румунії вслід за Польщею захотіли постійну військову базу США на своїй території. За прикладом Варшави, Бухарест згоден платити Штатам за розміщення військ.

Таку пропозицію висловив президент Румунії Нікушор Дан, повідомляє Financial Times. Ініціатива виникла на тлі посилення російських дронових атак у регіоні та прагнення адміністрації президента США Дональда Трампа скоротити американську військову присутність у Європі.

Румунія готова платити США за розміщення військ на своїй території

Президент Румунії Нікушор Дан розповів Financial Times, що запропонував "деякі цифри... щодо військ, щодо розподілу витрат".

Те саме раніше зробила Польща, що заявила про готовність платити Вашингтону 15 000 доларів на рік за кожного американського солдата, розміщеного на майбутній військовій базі – яку польський президент Кароль Навроцький зібрався назвати "Форт Трамп".

"Ми хочемо мати більше американських військ і більше смертоносних можливостей", – підкреслив румунський президент.

Офіс Дана повідомив, що американський контингент у Румунії наразі складається з 1172 солдатів – це менше, ніж попередній контингент у 1700 осіб. Офіс припустив, що розглядає аналогічну пропозицію Польщі.

Цю пропозицію Дан за кілька днів до цього зробив заступнику міністра оборони США Елбріджу Колбі під час його візиту до Польщі та Румунії для оцінки проблем безпеки в регіоні.

Раніше Колбі виступав за "більш обмежену та цілеспрямовану" військову присутність США в Європі, причому Міністерство оборони під керівництвом Піта Гегсета неодноразово погрожувало значно скоротити свою присутність на континенті .

Наразі в Польщі розміщено близько 10 000 американських солдатів, розподілених по десятку баз. Варшава наполягає на будівництві постійної бази, названої на честь Дональда Трампа, та запропонувала оплатити її, а також сплачувати Штатам по 15 000 доларів на рік за кожного солдата, що перебуватиме там.

Після зустрічі з Гегсетом у вівторок, нагадує FT, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що американський чиновник сказав йому, що "все рухається у правильному напрямку", що він інтерпретував як "зелене світло", дане Пентагоном для постійної військової бази США в Польщі.

Нікушор Дан у коментарі FT наголосив: Румунія має "дуже, дуже схожу зовнішню політику" з Польщею, яка займає жорстку позицію щодо Росії.

"Ми розуміємо загрозу Росії та розуміємо, як війна в Україні [загрожує] нашій безпеці", – сказав президент Румунії.

За останні місяці російські дрони неодноразово порушували румунський повітряний простір і навіть падали на території країни, також росіяни завдають ударів по комерційних суднах у Чорному морі біля узбережжя Румунії.

"Росіяни намагаються… змінити менталітет європейських країн, які підтримують Україну. Як і у випадку з безпілотниками, які залетіли на нашу територію, ми отримали [допомогу] і тепер ми набагато краще захищені. Ми плануємо зробити те саме з Чорним морем, посилити обладнання, бути більш готовими, але не до ескалації", – зазначив Дан.

Він додав, що Румунія поступово збільшує витрати на оборону. Однак дефіцит держбюджету поки заважає Бухаресту зрівнятися у цьому з Польщею, котра спрямовує на військові витрати близько 5% ВВП.

Дан також заявив, що американська авіабаза Міхаїла Когелнічану поблизу узбережжя Чорного моря та порт Констанца мають важливе стратегічне значення для США. Бухарест дозволив американським військам використовувати авіабазу у війні Трампа проти Ірану цього року, коли інші столиці ЄС відмовили США у дозволі на використання своїх об'єктів, зазначив президент Румунії.

"Санду-Валентін Матею, колишній командувач румунських ВМС та військовий експерт, наголосив, що нині американський військовий персонал, розміщений у країні, орієнтований головним чином на те, щоб "забезпечити функціональність" американських баз. Окрім авіабази, США також розмістили особовий склад та системи протиракетної оборони на другій американській базі в Девеселу, на півдні Румунії, поблизу болгарського кордону. Матею сказав, що ще належить з'ясувати, чи готові США направити бойові підрозділи до Румунії", – зазначили у FT.

Як повідомляв OBOZ.UA,Румунія поклала на Росію відповідальність за атаки на цивільні судна в Чорному морі.

Бухарест назвав дії Москви злочином.