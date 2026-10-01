Рубіо у жовтні відвідає Грецію: серед тем переговорів – війна в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо 6–7 жовтня відвідає Афіни, де візьме участь у шостому раунді Стратегічного діалогу між США та Грецією. Серед тем переговорів будуть питання оборонної та енергетичної співпраці, ситуація у Східному Середземномор'ї, а також розвиток подій в Україні та на Близькому Сході.

Про це повідомляє eKathimerini. Очікується, що Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ Греції Йоргосом Герапетрітісом і прем'єр-міністром країни Кіріакосом Міцотакісом.

Що обговорять США та Греція

Центральною частиною візиту стане шостий раунд Стратегічного діалогу США та Греції, започаткованого у грудні 2018 року. Сторони планують обговорити, зокрема, військові об'єкти та підтримку, яку Афіни надають Сполученим Штатам у межах Угоди про взаємне оборонне співробітництво, а також ширшу взаємодію у сфері безпеки.

Окрему увагу можуть приділити енергетичним проєктам та ситуації у Східному Середземномор'ї. Зокрема, йдеться про можливе розширення територіальних вод Греції на південь від Криту до 12 морських миль і відновлення досліджень морського дна для проєкту Great Sea Interconnector.

Вашингтон виступає за недопущення напруженості всередині НАТО та підтримує проєкти енергетичного сполучення, водночас просуваючи експорт американського скрапленого природного газу.

Марко Рубіо Джерело: Getty

Рубіо обговорить Україну

Очікується, що під час переговорів також обговорять розвиток подій в Україні. Українська тематика буде однією з частин ширшого порядку денного, до якого також увійде ситуація на Близькому Сході.

Окрім цього, візит Рубіо до Афін має продемонструвати міцність американсько-грецьких відносин та стати знаком підтримки посолки США в Греції Кімберлі Ґілфойл.

Нагадаємо, США та Данія досягли угоди щодо безпеки Гренландії після суперечок навколо майбутнього острова. Документ передбачає зміцнення безпеки в Арктиці та Північній Атлантиці.

Як писав OBOZ.UA, держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що війна в Україні завершиться шляхом переговорів. За його словами, Дональд Трамп готовий задіяти можливості США, якщо це допоможе зблизити позиції України та Росії.