Рубіо планує піти з посади держсекретаря заради президентських виборів 2028 року – The Independent

Марко Рубіо може піти з посаді держсекретаря США та радника Білого дому з національної безпеки, щоб підготуватися до президентських виборів 2028 року. Водночас у Білому домі та Державному департаменті заперечили повідомлення про можливу відставку держсекретаря.

Про такі плани американського політика дізналося британське видання The Independent від джерел у Республіканській партії США та уряді Великої Британії. За інформацією журналістів, головним потенційним суперником Рубіо на внутрішньопартійних виборах може стати віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Політичні перспективи

Співрозмовники The Independent стверджують, що розмови про можливий відхід Рубіо почалися ще до проміжних виборів до Конгресу США, однак після поразки республіканців вони активізувалися.

За результатами голосування демократи отримали контроль над обома палатами Конгресу – Палатою представників і Сенатом. Крім того, вони змогли перемогти в штатах, які традиційно підтримували республіканців, зокрема в Канзасі та Техасі.

Один із близьких до Рубіо співрозмовників видання вважає, що держсекретарю варто залишити адміністрацію Трампа, оскільки перебування на посаді може завадити його президентським планам.

"Цілком логічно, щоб він пішов у відставку та залишив адміністрацію. Рубіо зараз є провідним кандидатом на номінацію від Республіканської партії. Він точно випереджає Венса", – заявило джерело.

Воно також зазначило, що Рубіо буде складно повноцінно вести президентську кампанію, залишаючись держсекретарем. До того ж його зв'язок із нинішньою адміністрацією може негативно вплинути на політичні перспективи.

За даними видання, Рубіо може стати одним із чотирьох-п'яти членів уряду Трампа, які залишать свої посади після невдалих для республіканців виборів.

Один із представників американської влади, знайомий із ситуацією, заявив, що Рубіо потрібно дистанціюватися від війни з Іраном і залишити політичну відповідальність за неї Дональду Трампу.

Роль у Білому домі

Віцепрезидент Джей Ді Венс уже почав дистанціюватися від війни з Іраном після результатів проміжних виборів. Він заявив, що саме цей конфлікт став однією з головних причин поразки республіканців.

"Справжня причина нашої поразки очевидна майже кожному. Причина – війна. Сам президент сказав про це минулої ночі", – заявив Венс.

Він також наголосив, що будь-яке чесне обговорення подальших дій адміністрації має починатися з оцінки ситуації навколо Ірану.

За інформацією The Independent, у Великій Британії та серед республіканців звернули увагу на те, що Рубіо останнім часом відігравав менш помітну роль у питаннях Ірану, хоча саме він відповідає за зовнішню політику США.

Водночас держсекретар справив позитивне враження на трьох британських міністрів закордонних справ, із якими працював: Девіда Леммі, Іветт Купер та нинішнього очільника відомства Еда Мілібенда. Купер, за даними видання, називала його надзвичайно розумним і відзначала, що з ним легко вести переговори.

Можливі перешкоди

Марко Рубіо раніше представляв Флориду в Сенаті США. Його перехід до адміністрації Трампа став особливо помітним з огляду на те, що під час президентської кампанії близько десяти років тому політики були суперниками.

Тоді Трамп насміхався з Рубіо, називаючи його "Маленьким Марко". Тепер же держсекретар входить до найближчого оточення президента.

У лютому 2025 року Трамп доручив Рубіо тимчасово виконувати обов'язки керівника Національного архіву США та Агентства США з міжнародного розвитку. Через три місяці він також призначив його виконувачем обов'язків радника з національної безпеки.

Таким чином, Рубіо одночасно обіймає дві ключові посади – держсекретаря та радника з національної безпеки. Раніше таку комбінацію посад мав Генрі Кіссінджер.

Однак у низці важливих зовнішньополітичних питань Рубіо залишався осторонь. Зокрема, це стосувалося політики щодо Близького Сходу та спроб адміністрації Трампа домогтися завершення російської війни проти України. У цих питаннях президент віддавав перевагу спеціальним посланцям Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру.

Ще одним можливим ускладненням для майбутньої кампанії Рубіо може стати його участь у суперечливих рішеннях адміністрації щодо Латинської Америки. Йдеться, зокрема, про американські авіаудари по невеликих суднах у Карибському морі, які, за твердженнями США, перевозили наркотики. Критики називали такі операції позасудовими стратами.

Також Рубіо відігравав провідну роль у відносинах Вашингтона з тимчасовою президенткою Венесуели Делсі Родрігес після усунення Ніколаса Мадуро внаслідок американської військової операції в січні.

Що каже Рубіо

Сам держсекретар раніше намагався уникати розмов про президентські амбіції. У вересні він заявляв журналістам, що наразі не має планів балотуватися до Білого дому та на 100% зосереджений на роботі в адміністрації.

Також Рубіо давав зрозуміти, що відмовиться від участі у президентських перегонах, якщо кандидатом від республіканців стане Джей Ді Венс.

Водночас один із політичних діячів, який добре знає політичне середовище Флориди, припустив, що Рубіо може не поспішати з відставкою. Причиною може стати бажання дочекатися можливого падіння комуністичного уряду на Кубі.

Інший співрозмовник видання з адміністрації Трампа заявив, що поки не помічав ознак того, що держсекретар хоче залишити посаду. За його словами, ситуація може змінитися залежно від атмосфери в Білому домі після проміжних виборів.

Ще одне джерело припустило, що після невдалого голосування Рубіо, навпаки, може залишитися в адміністрації, щоб продемонструвати стабільність і виступати поміркованим голосом, якщо Трамп гостро реагуватиме на політичні невдачі.

Реакція адміністрації

У Білому домі інформацію про можливу відставку Рубіо зустріли різкою критикою. Речник президента Девіс Інгл у відповідь на запитання журналістів The Independent звинуватив видання в поширенні безпідставних теорій змови.

Він заявив, що Трамп сформував єдину команду, яка зосереджена на реалізації його політики America First і продовжить працювати на користь американців.

У Державному департаменті також відкинули повідомлення про можливі плани держсекретаря. Помічник держсекретаря Ділан Джонсон назвав матеріал видання фальшивою новиною, заснованою на вигаданих анонімних джерелах.

У відомстві також заявили, що планують повернутися до цієї публікації найближчими тижнями, щоб відзначити чергову помилку журналістів.

Таким чином, офіційного підтвердження намірів Марко Рубіо залишити посаду наразі немає. Сам держсекретар публічно не оголошував про участь у президентських виборах 2028 року.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Серджіо Гор може замінити Рубіо на посаді держсекретаря США.