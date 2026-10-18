Рубіо підтвердив, що Україна зараз не має доступу до Starshield

Україна не має доступу до американської оборонної системи супутникового зв'язку Starshield. Київ просив про нього, щоб завдавати ударів по цілях на території РФ.

Питання надання такого доступу Україні "зараз обговорюється". Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо у коментарі виданню Мagnо News.

Що сказав Рубіо

За словами посадовця, Україна не має доступу до системи Starshield.

"Я знаю, що Україна хоче отримати доступ до Starshield. Українці просили надати їм такий доступ, щоб завдавати далекобійних ударів углиб Росії. Наразі вони не мають доступу до цієї системи", – сказав Рубіо.

Держсекретар заперечив, що адміністрація президента США Дональда Трампа причетна до нещодавніх обмежень у роботі Starlink в Україні, через які було зірвано низку важливих місій Сил оборони.

"Я не знаю, яке у них (обмежень. – Ред.) пояснення, але це не має жодного стосунку до Білого дому. Я бачив повідомлення про це днями. Це категорично неправдива інформація. Ніхто в Білому домі не наказував комусь сповільнювати інтернет або знижувати швидкість з'єднання, щоб певні безпілотники не могли ним користуватися. Але, наскільки я розумію, система знову працює. Принаймні саме про це я читав і що ми чули два дні тому", – наголосив Рубіо.

Як повідомляв OBOZ.UA, уночі 14 жовтня в Україні виникли проблеми з Starlink під час руху, обмеження зачепили "військовий пакет". Внаслідок обмеження швидкості було зірвано низку місій Сил оборони.

Після скандалу, що виник через обмеження, Трамп відхрестився від їх запровадження для України. Також президент США запевняв, що й Ілон Маск до цього непричетний.

Натомість деякі західні медіа з посиланням на джерела стверджували, що саме власник SpaceX запропонував Трампу обмежити швидкість Starlink в Україні – і президенту США пропозиція сподобалась.