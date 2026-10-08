"Розлючена і збентежена": з'явились дані про стан засудженої до страти жінки в США, яка вижила після двох смертельних ін'єкцій

Американка Кріста Пайк, засуджена до смертної кари за жорстоке вбивство у 1995 році, прийшла до тями в лікарні після невдалого виконання вироку. Адвокати заявляють про "унікальний випадок" у юридичній практиці США та вимагають пом’якшення покарання.

Також правозахисники стверджують, що жінка прийшла до тями і почувається "збудженою". Про це повідомляє Reuters.

Несподіване пробудження та стан здоров’я

Пайк, яка, на думку лікарів і захисту, перебувала у стані смерті мозку після двох ін’єкцій пентобарбіталу, несподівано прийшла до тями в лікарні Нешвілла. За словами адвоката Рендалла Співі, жінка прийшла до тями, почала говорити й усвідомлює, що держава намагалася її стратити. Наразі вона "відчуває сильний гнів і когнітивну сплутаність".

Також адвокати стверджують, що стан Пайк залишається важким. Вона прикута до ліжка, страждає від пневмонії, не може самостійно їсти та має проблеми з верхніми кінцівками. За словами адвоката, на її руках і передпліччях зафіксовано сильний набряк, а рухливість поки що не відновилася.

Пайк у 1996 році. Джерело: WBIR-TV/AP

Що сталося під час виконання вироку

Процедура страти у виправній установі суворого режиму "Рівербенд" тривала понад дві години. Через фізіологічні особливості Пайк та проблеми з венами виконавці застосували щонайменше сім голок, одна з яких під час вилучення виявилася зігнутою на 90 градусів. Введення препарату спричинило тяжкі травми, але не призвело до летального результату. У критичному стані Пайк була терміново госпіталізована.

Юридична боротьба та збереження доказів

Адвокати Пайк домоглися судового рішення, що сприяє максимальній прозорості розслідування. Суддя Канцлерського суду округу Девідсон зобов’язала владу Теннессі зберегти всі речові докази: шприци, катетери та пристосування для фіксації, а також упаковку від ліків, номери партій та залишкові сліди препаратів.

Захист наголошує, що Пайк стала першою в історії США людиною, яка вижила після спроби страти, що кваліфікується як порушення конституційної заборони на жорстокі та незвичайні покарання. Захисники вимагають від губернатора штату Білла Лі замінити смертний вирок на довічне ув’язнення.

Кріста Пайк прийшла до тями... Джерело: Колаж OBOZ.UA Розгорнути

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Кріста Пайк була засуджена до смертної кари у 1996 році за вбивство 19-річної Коллін Слеммер. На момент злочину їй було 18 років.

Нагадаємо, єгипетську телеведучу Сару Халіфу засудили до смертної кари. Разом з нею до найсуворішого покарання у вигляді повішення були засуджені ще 11 осіб, визнаних причетними до великої наркомережі.